Страната, обявена за най-достъпната лятна дестинация за 2026 г.

Страната, обявена за най-достъпната лятна дестинация за 2026 г.

Свят

bTV Бизнес екип

Наша съседка попада в тази класация

С покачването на цените на самолетното гориво и скока на разходите за полети, намирането на достъпни дестинации за почивка е по-важно от всякога и дестинацията, която в момента е начело в списъка, изненада мнозина...

Най-достъпната дестинация за лятна почивка през 2026 г. е Агадир, крайбрежното бижу на Мароко, където посетителите могат да се разхождат по дълги пясъчни плажове, да разгледат цветни пазари и да се насладят на 300 слънчеви дни, съобщава N1.

Едноседмичен престой там струва средно само около 265 евро на човек за пакети между 1 юни и 31 август тази година, според Loveholidays. Това се равнява на 38 евро на човек на вечер, а според данни от платформата Numbeo, халба местна бира струва 50 марокански дирхама (малко над 4,50 евро), а безалкохолна напитка - само 8,21 марокански дирхама (75 цента).

Пътеки с палми, плажни барове и множество забавни дейности, включително водни спортове и обиколки на близкия национален парк Сус-Маса, допълват ваканционното преживяване, което много туристи вероятно не си представят, когато мислят за Мароко.

Други бюджетни дестинации включват популярните испански Коста Дорада и Мурсия, като цените започват от £381 (€440) на човек и £399 (€460) на човек за седемдневна лятна почивка, съобщава Daily Mail .

Гърция също попадна в списъка - Корфу на осмо място, а Халкидики на десето. За Корфу прогнозната цена на седемдневна почивка е 508 евро, а за Халкидики 510 евро.

Десетте най-достъпни дестинации това лято според Loveholidays:

  1. Агадир, Мароко
  2. Коста Дорада, Испания
  3. Мурсия, Испания
  4. Лансароте, Канарски острови
  5. Гозо, Малта
  6. Гран Канария, Канарски острови
  7. Рижска област, Латвия
  8. Корфу, Гърция
  9. Андалусия, Испания
  10. Халкидики, Гърция

