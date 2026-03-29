Страната, обявена за най-достъпната лятна дестинация за 2026 г.

Наша съседка попада в тази класация

С покачването на цените на самолетното гориво и скока на разходите за полети, намирането на достъпни дестинации за почивка е по-важно от всякога и дестинацията, която в момента е начело в списъка, изненада мнозина...

Най-достъпната дестинация за лятна почивка през 2026 г. е Агадир, крайбрежното бижу на Мароко, където посетителите могат да се разхождат по дълги пясъчни плажове, да разгледат цветни пазари и да се насладят на 300 слънчеви дни, съобщава N1.

Едноседмичен престой там струва средно само около 265 евро на човек за пакети между 1 юни и 31 август тази година, според Loveholidays. Това се равнява на 38 евро на човек на вечер, а според данни от платформата Numbeo, халба местна бира струва 50 марокански дирхама (малко над 4,50 евро), а безалкохолна напитка - само 8,21 марокански дирхама (75 цента).

Снимка: Getty Images/iStock

Пътеки с палми, плажни барове и множество забавни дейности, включително водни спортове и обиколки на близкия национален парк Сус-Маса, допълват ваканционното преживяване, което много туристи вероятно не си представят, когато мислят за Мароко.

Други бюджетни дестинации включват популярните испански Коста Дорада и Мурсия, като цените започват от £381 (€440) на човек и £399 (€460) на човек за седемдневна лятна почивка, съобщава Daily Mail .

Гърция също попадна в списъка - Корфу на осмо място, а Халкидики на десето. За Корфу прогнозната цена на седемдневна почивка е 508 евро, а за Халкидики 510 евро.

Десетте най-достъпни дестинации това лято според Loveholidays:

Агадир, Мароко Коста Дорада, Испания Мурсия, Испания Лансароте, Канарски острови Гозо, Малта Гран Канария, Канарски острови Рижска област, Латвия Корфу, Гърция Андалусия, Испания Халкидики, Гърция

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN