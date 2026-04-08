Една от най-големите куриерски компании у нас спира част от доставките до адрес

Ето какво се променя

Логистичната компания Еконт готви промяна в начина, по който ще извършва доставките си, като част от стратегия за повишаване на надеждността на услугата. За това съобщи основателят на компанията Николай Събев в профила си във Facebook.

В следващите седмици дружеството ще преустанови част от доставките до адрес в малките населени места и ще премине към обслужване чрез офиси и т.нар. "Еконтомати". От компанията посочват, че това решение е част от по-широка трансформация на логистичния модел.

„Изграждаме мрежа, която работи еднакво добре всеки ден. Променяме начина, по който доставяме“, посочи Събев.

Според него досегашният подход в сектора е бил насочен към максимално покритие, но новата стратегия поставя акцент върху предвидимостта и качеството. Затова компанията се фокусира върху точки на обслужване, при които процесът е по-ясен и устойчив.

От Еконт признават, че промяната ще изисква адаптация от страна на част от клиентите, но подчертават, че целта е дългосрочно подобрение. Очакванията са новият модел да доведе до по-ясни срокове, по-малко изключения и по-надеждна услуга.

„Премахваме това, което не можем да правим достатъчно добре, за да дадем най-доброто там, където сме“, посочва още основателят на компанията.