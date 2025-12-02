Starbucks ще плати 35 млн. долара на служители след съдебен спор

Служителите не са имали стабилни работни графици

Американската кафе верига Starbucks ще изплати около 35 милиона долара на повече от 15 000 служители в Ню Йорк, с което се урежда спор, свързан с искове за отказ от стабилни работни часове и произволно намаляване на цте. Това съобщиха градските власти, цитирани от АП.

След десетки постъпили жалби от служители срещу няколко филиала на Starbucks градската администрация започна разследване през 2022 г., което впоследствие бе разширено до стотици обекти в Ню Йорк. Установено бе, че голяма част от служителите не са имали стабилни работни графици и че компанията рутинно е намалявала работните часове с повече от 15 на сто. Това е затруднявало служителите да планират регулярните си доходи и личните си ангажименти, включително свързани с грижи за деца, обучение или допълнителна работа.

В рамките на споразумението с градската служба за защита на потребителите и работниците Starbucks ще заплати и цивилни глоби в размер на 3,4 милиона долара, предаде БТА. Компанията се задължава да спазва градския Закон за справедливо работно време.

Говорителката Яци Андерсън посочи, че веригата се стреми да действа в съответствие с приложимите местни регулации, като отбеляза сложността на законодателството. По думите ѝ законът е „труден за прилагане“ и това е предизвикателство не само за Starbucks, но и за повечето търговци на дребно в града.

Според градските власти повечето засегнати служители, работили на почасова заетост, ще получат по 50 долара за всяка работна седмица от юли 2021 г. до юли 2024 г. Служителите, засегнати след този период, могат да поискат компенсация чрез подаване на жалба.

Споразумението предвижда още, че служителите, уволнени при последните затваряния на обекти, ще имат възможност да кандидатстват за повторно наемане в други локации на компанията.

