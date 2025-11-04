Starbucks продава 60% от бизнеса си на Китай за 4 млрд. долара

Кой ще бъде основният инвеститор?

Бизнесът на Starbucks в Китай получава сериозен тласък с появата на нов основен инвеститор. Базираната в Сиатъл световна верига за кафе съобщи в понеделник, че ще продаде значителен дял от своето китайско подразделение на фонда за дялово инвестиране Boyu Capital. Сделката е оценена на 4 милиарда долара и предвижда Boyu да придобие 60% от Starbucks China, като финализирането ѝ се очаква през първото тримесечие на годината. Според официалното изявление, партньорството ще има за цел да подобри клиентското изживяване в Китай и да ускори експанзията на веригата в нови градове, предава Business Insider.

Главният изпълнителен директор на Starbucks, Брайън Никол, заяви в открито писмо, че чрез сътрудничеството с Boyu компанията планира да увеличи броя на своите обекти в Китай от 8 000 до над 20 000. Въпреки мащабните планове, акциите на Starbucks останаха без промяна при извънборсовата търговия, като за последната година са се понижили с над 16%. От своя страна, Boyu Capital, със седалища в Шанхай, Пекин, Хонконг и Сингапур, вече притежава дялове в редица търговски гиганти, сред които Alibaba Group и Meituan, както и в производителя на батерии CATL, който снабдява компании като Tesla. Сред съоснователите на фонда е Алвин Дзян, внук на бившия китайски лидер Дзян Дзъмин.

Продажбата идва в момент, когато Starbucks China преминава през период на предизвикателства. Китай е вторият по големина пазар на компанията след САЩ, като през последното тримесечие приходите от страната възлизат на 831 милиона долара, или около 8,7% от глобалните продажби. Въпреки това, веригата отчита поредица от слаби резултати, включително спад от 11% в сравнимите продажби през второто тримесечие на 2024 г., преди да се върне към скромен ръст от 2% в следващия период.

Основните трудности за Starbucks в Китай са свързани с по-чувствителни към цените потребители и нарастващата конкуренция от нискобюджетни марки като Luckin Coffee и Cotti Coffee. Никол коментира ситуацията през октомври 2024 г., малко след като зае поста главен изпълнителен директор, като подчерта, че „конкурентната среда е изключително тежка, макроикономическите условия са трудни и трябва да намерим начин да растем устойчиво на този пазар“.

Според Джейсън Ю, управляващ директор на китайската агенция CTR Market Research, продажбата на дял на Boyu ще донесе на Starbucks не само свеж капитал, но и достъп до местни ресурси, включително недвижими имоти и партньори във веригата на доставки. „Смятам, че е обнадеждаващо да се види как Starbucks реално променя посоката на своя бизнес в Китай“, посочва Ю.

