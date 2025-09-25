Стачките в Италия ще прекъснат полетите утре - какво трябва да знаете?

Протестиращите искат по-добро възнаграждение

Пътниците, които възнамеряват да летят от или до Италия този петък, 26 септември, трябва да се подготвят за значителни затруднения. Причината са планирани национални стачки, които ще засегнат въздушния трафик в началото на уикенда, съобщава „Евронюз“.

Снимка: iStock

Протестите са организирани от двата независими синдиката CUB Trasporti и USB, които настояват за по-добро възнаграждение и подобрени условия на труд. 24-часовата стачка ще включва както кабинния състав на авиокомпаниите, така и служителите на летищата. Най-сериозно се очаква да бъдат засегнати миланските летища Линате и Малпенса, цитира БГ НЕС.

Наземните услуги също ще претърпят сериозни нарушения. Работещите в сферата на багажната обработка ще преустановят работа между 10:00 и 14:00 ч., а шофьорите на летищния транспорт в Милано ще стачкуват през целия ден. Включват се и служителите по сигурността на летище Каляри Елмас в Сардиния, които ще спрат работа за цялата продължителност на стачката.

Снимка: Getty Images / iStock

Освен това, пилотите и кабинният екипаж на нискотарифните превозвачи Volotea и Wizz Air Malta също ще се включат в 24-часовия протест, като се позовават на ниското заплащане и неудовлетворителните трудови условия. Все пак, не всички полети ще бъдат отменени. Според италианската агенция за гражданска авиация ENAC, полетите, насрочени в интервалите от 7:00 до 10:00 ч. и от 18:00 до 21:00 ч., подлежат на задължително изпълнение. На сайта на ENAC е публикуван и списък с гарантираните полети за 26 септември.

Извън посочените часови зони е възможно да има отменени полети или сериозни закъснения. На пътуващите се препоръчва да се свържат директно със своята авиокомпания, преди да се отправят към летището, и да предвидят допълнително време за придвижване.

Предстоят още протести – на 2 и 3 октомври е насрочена 24-часова национална железопътна стачка, която ще започне в 21:00 ч. на 2 октомври и ще продължи до същия час на следващия ден. На 13 октомври се очакват нови действия на летищата в Рим Фиумичино, Пиза и Флоренция, а на 29 октомври наземният персонал на Swissport Italia на летище Линате също ще стачкува. При планиране на пътуване в този период, следете актуалната информация и се консултирайте със стачния календар на италианското Министерство на транспорта.

