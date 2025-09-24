1 USD
Киберсигурност Европейско летище е сериозно засегнато от кибератака - ето кое

Европейско летище е сериозно засегнато от кибератака - ето кое

bTV Бизнес екип

Бордният контрол и обработката на багажа функционират ограничено

Пътниците на берлинското летище ще трябва и през следващите дни да се примирят със закъснения, анулации и дълго чакане вследствие на кибератаката срещу ИТ система. От компанията информират, че може да минат още няколко дни докато летището заработи нормално. 

Снимка: iStock

„Препоръчваме на всички пътници да проверят при съответната авиокомпания дали полетът им ще се осъществи“, посочи говорителят, предава Welt. Освен това се препоръчва спешно преди отпътуване да се направи онлайн регистрация или да се използват самообслужващите се терминали, предлагани от 19 авиокомпании.

Заради нападението в петък вечерта регистрацията, бордният контрол и обработката на багажа функционират ограничено или трябва да се импровизират. Авиокомпаниите от дни подпомагат процеса, като отчасти регистрират пътниците ръчно, а отчасти с външни технически средства.

Някои пасажери са опитали да пренесат куфарите си като ръчен багаж през проверката за сигурност, но багажът трябва да премине през системата за сортиране, за да стигне до багажното отделение на самолета – друг начин няма.

От тази седмица отново е възможно багажът да се свързва с конкретни полети, а не само с авиокомпаниите, което донякъде ускорява процеса. „Но все още има големи количества багаж, които трябва да бъдат обработени.“ По отношение на персонала и пространството летището постепенно достига своите предели, допълни говорителят.

По данни на Агенцията на ЕС за киберсигурност ENISA става дума за атака с т.нар. ransomware – зловреден софтуер, който криптира данни и системи и ги отключва едва след плащане на откуп. Заради атаката четири европейски летища съобщиха за проблеми при обслужването на пътниците – освен Берлин това бяха Брюксел, Дъблин и Лондон Хийтроу. Другите големи германски летища не бяха засегнати.

В Брюксел, по данни на летището, в сряда 94 процента от заминаващите полети трябва да се осъществят по график. 16 от общо 256 полета са анулирани. Закъсненията в момента са средно 15–20 минути, а при отделни полети – и повече. Летище Хийтроу в Лондон съобщи, че голямото мнозинство от полетите се извършват по план. И на летището в Дъблин сутринта почти не се наблюдаваха закъснения.

