Шефът ми отказва платен отпуск. Има ли право?

Какво казва законът?

До края на май остават броени дни, времето навън се стопли и вече мирише на море. С това идва и сезонът на отпуските. Планирали сте перфектната почивка, но проблемът е един – шефът не ви пуска в платен отпуск. Има ли това право?

Кога имаме право на платен отпуск?

Да, работодалтелят ви може да ви откаже платения отпуск в определени случаи. Въпреки че ползването му е осново право в Кодекса на труда има някои ограничения.

В официалния сайт на Министерството на труда и социалната политика пише:

„За да ползва това право е необходимо да е придобил най-малко 4 месеца трудов стаж. Без значение е дали този стаж е при един или повече работодатели. Веднъж придобито, правото на платен годишен отпуск се запазва до края на трудовата дейност на работника или служителя.“

Тоест ако нямате натрупан трудов стаж нямате право на отпуск. Ето кои са и другите предпоставки за ползване на платен отпуск:

Съгласуване с работодателя – трябва да подадете писмено зявление, което трябва да бъде одобрено

График за отпуски – ако в компанията има такъв изготвен график, а служителят иска ден, който не е описан там, работодатеелят може да токаже

Работодателят има право да откаже ползването на отпуск като предостави алтернативен период за ползването му. Според закона не е възможен пълен отказ. Така се гарантира баланс между правата на работодател и на работник.

Всеки работник, който е на трудов договор има право на 20 дни платен годишен отпуск. Чрез определен индивидуален или колективен договор може да се договорят повече дни, но не и по-малко.