Свят Spotify и Netflix пускат видео подкасти

Spotify и Netflix пускат видео подкасти

bTV Бизнес екип

Те ще бъдат налични в Netflix от началото на 2026 г

Гигантите в музикалния и видео стрийминг Spotify и Netflix подписаха споразумение, с което няколко видео подкаста, продуцирани от Spotify, ще бъдат достъпни и на платформата на Netflix, обявиха двете компании.

Съгласно договора, 16 видео версии на подкасти, създадени от Spotify Studios и The Ringer – придобит от Spotify през 2020 г. – ще бъдат налични в Netflix от началото на 2026 г. първоначално в Съединените щати, а по-късно и на други пазари, предаде БГНЕС.

„Това партньорство бележи нова глава в развитието на подкаст индустрията“, заяви Роман Васенмюлер, вицепрезидент и ръководител на подкастите в Spotify. Компанията добави, че планира да предложи „подобни възможности“ и на по-широк кръг създатели на съдържание в бъдеще.

„Виждам това като ясен ход в стратегията на Spotify да ускори развитието на видео подкастите, които се превръщат във все по-важен фокус,“ коментира анализаторът Кристофър Йенел от изследователската фирма Inderes.

Spotify започна да предлага не само музикално съдържание, но и аудио и видео още през 2015 г., а през 2019 г. придоби известния продуцент на подкасти Gimlet Media. В изявление компанията отбеляза, че подкастингът, който „започна като аудио формат“, днес представлява „динамична мултиформатна среда“.

Йенел добави, че „споразумението може да се разглежда като още една стъпка в амбицията на Spotify да се превърне в по-широка медийна платформа, която надхвърля аудиото“.

