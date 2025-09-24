Според основателя на ChatGPT тези две професии ще изчезнат заради изкуствения интелект

Каква професия трябва да изберем, за да не бъдем заменени?

Изкуственият интелект се развива с бързи темпове и вече започва да заменя хората в някои професии. Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман заяви в телевизионното шоу „The Tucker Carlson Show“, че служителите в сферата на обслужването на клиенти са първите, които ще изгубят работата си заради AI, предаде Financial Express.

Според него голяма част от клиентската поддръжка, извършвана по телефон или компютър, ще бъде по-добре изпълнявана от изкуствен интелект. Той добави, че програмистите също може да са следващите засегнати и че промяната ще бъде много по-бърза от предишни технологични революции.

Алтман подчерта, че професиите, изискващи човешка емпатия и емоционална връзка – като здравни грижи и подкрепа – са по-сигурни, защото AI не може лесно да ги замести.

Експерти от индустрията обаче предупреждават, че пълната замяна на хората не е толкова лесна. Според изследване на Gartner до 2027 г. около половината компании, планиращи съкращения в клиентската поддръжка, ще се откажат или ще ги намалят.

