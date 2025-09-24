1 USD
1.65847 BGN
Петрол
67.05 $/барел
Bitcoin
$112,530.0
Последвайте ни
1 USD
1.65847 BGN
Петрол
67.05 $/барел
Bitcoin
$112,530.0
Свят Според основателя на ChatGPT тези две професии ще изчезнат заради изкуствения интелект

Според основателя на ChatGPT тези две професии ще изчезнат заради изкуствения интелект

bTV Бизнес екип

Каква професия трябва да изберем, за да не бъдем заменени?

Изкуственият интелект се развива с бързи темпове и вече започва да заменя хората в някои професии. Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман заяви в телевизионното шоу „The Tucker Carlson Show“, че служителите в сферата на обслужването на клиенти са първите, които ще изгубят работата си заради AI, предаде Financial Express.

Според него голяма част от клиентската поддръжка, извършвана по телефон или компютър, ще бъде по-добре изпълнявана от изкуствен интелект. Той добави, че програмистите също може да са следващите засегнати и че промяната ще бъде много по-бърза от предишни технологични революции.

Alibaba представи най-големия си езиков модел за изкуствен интелект

Алтман подчерта, че професиите, изискващи човешка емпатия и емоционална връзка – като здравни грижи и подкрепа – са по-сигурни, защото AI не може лесно да ги замести.

Какви са причните за рязкото поскъпване на петрола?

Експерти от индустрията обаче предупреждават, че пълната замяна на хората не е толкова лесна. Според изследване на Gartner до 2027 г. около половината компании, планиращи съкращения в клиентската поддръжка, ще се откажат или ще ги намалят.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата