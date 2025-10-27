Служител на Domino’s изкачи връх Фуджи, за да достави пица за 962 доларa

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Какво представлява кампанията „екстремна доставка“?
Служител на Domino’s в Япония като прекара шест часа в изкачване на планината Фуджи, за да достави една пица. Младото момче покорява най-високия връх на страната, въоръжен с туристическа екипировка и топлоизолирана чанта за пица.
Той извършва доставката, за да предаде една особено скъпа поръчка на клиент с много специфични желания. Цената е 962 долара и клиентът сам е избрал, какво да съдържа пицата му.
Това е част от специална кампания на Domino’s Japan, наречена „екстремна доставка“, чиято идея е да се доставят пици до най-необичайни и труднодостъпни места – стига клиентът да е готов да плати съответната цена.
От компанията съобщават, че винаги се намира някой, който приема подобни неща твърде буквално – в случая човек, решил да поръча пица чак от върха на Фуджи. Към момента Domino’s продължава да извършва подобни поръчки на територията на Япония, пише greatwalks.
През 1960 г. малка пицария в Ипсиланти, Мичиган, тръгва по път, който ще промени завинаги начина, по който светът поръчва пица. Магазинчето DomiNick’s, купено за 500 долара от братята Том и Джим Монахан, по-късно се превръща в Domino’s Pizza – световен лидер с над 19 000 обекта. През 1965 г. DomiNick’s става Domino’s Pizza, а трите точки в логото символизират трите магазина, които Монахан мечтае да има – мечта, която надхвърля всички очаквания.
Domino’s израства чрез фокус върху бързината и стандарта, като през 1967 г. отваря първия си франчайз, а до края на 70-те вече има стотици обекти. В началото на 2000-те Domino’s е остро критикувана за качеството си, но през 2010 г. новият CEO Патрик Дойл признава грешките и въвежда изцяло нова рецепта. Между 2010 и 2020 г. акциите ѝ скачат с над 4000%, а през 2019 г. става най-голямата верига за пица в света.
