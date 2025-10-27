Служител на Domino’s изкачи връх Фуджи, за да достави пица за 962 доларa

Какво представлява кампанията „екстремна доставка“?

Служител на Domino’s в Япония като прекара шест часа в изкачване на планината Фуджи, за да достави една пица. Младото момче покорява най-високия връх на страната, въоръжен с туристическа екипировка и топлоизолирана чанта за пица.

Снимка: iStock

Той извършва доставката, за да предаде една особено скъпа поръчка на клиент с много специфични желания. Цената е 962 долара и клиентът сам е избрал, какво да съдържа пицата му.

Това е част от специална кампания на Domino’s Japan, наречена „екстремна доставка“, чиято идея е да се доставят пици до най-необичайни и труднодостъпни места – стига клиентът да е готов да плати съответната цена.

От компанията съобщават, че винаги се намира някой, който приема подобни неща твърде буквално – в случая човек, решил да поръча пица чак от върха на Фуджи. Към момента Domino’s продължава да извършва подобни поръчки на територията на Япония, пише greatwalks.

Какво знаем за Domino’s?

През 1960 г. малка пицария в Ипсиланти, Мичиган, тръгва по път, който ще промени завинаги начина, по който светът поръчва пица. Магазинчето DomiNick’s, купено за 500 долара от братята Том и Джим Монахан, по-късно се превръща в Domino’s Pizza – световен лидер с над 19 000 обекта. През 1965 г. DomiNick’s става Domino’s Pizza, а трите точки в логото символизират трите магазина, които Монахан мечтае да има – мечта, която надхвърля всички очаквания.

Снимка: iStock

Domino’s израства чрез фокус върху бързината и стандарта, като през 1967 г. отваря първия си франчайз, а до края на 70-те вече има стотици обекти. В началото на 2000-те Domino’s е остро критикувана за качеството си, но през 2010 г. новият CEO Патрик Дойл признава грешките и въвежда изцяло нова рецепта. Между 2010 и 2020 г. акциите ѝ скачат с над 4000%, а през 2019 г. става най-голямата верига за пица в света.

