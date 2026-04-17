Според експерти, Европа вероятно има реактивно гориво само за шест седмици

Европа традиционно разчита на Близкия изток за около 75% от вноса на реактивно гориво

Европа разполага с „може би шест седмици оставащо реактивно гориво“, предупреди ръководителят на Международната агенция по енергетика (МАЕ). Според организацията в доклад от тази седмица запасите могат да достигнат критична точка през юни, ако Европа не успее да замести поне половината от вноса си от Близкия изток.

Причина за напрежението е и ситуацията в Ормузкия проток – ключов маршрут за реактивно гориво от Персийския залив, който според информацията е ефективно затворен от Иран повече от шест седмици в отговор на атаки от САЩ и Израел. Това е довело до рязко покачване на цените и засилени опасения за недостиг. Изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол заяви пред АП, че при продължаващи блокажи може да се стигне и до отменени полети, предава ВВС.

Снимка: iStock

В месечния си доклад МАЕ, която съветва 32 държави по въпросите на енергийните доставки и сигурността, посочва, че износът от Персийския залив е най-големият източник на реактивно гориво за световния пазар. В същото време рафинериите в големи износители като Корея, Индия и Китай също зависят силно от вноса на суров петрол от региона, което допълнително усложнява ситуацията. Според доклада кризата сериозно е разтърсила пазара на авиационно гориво.

От своя страна британското правителство заяви пред Би Би Си, че работи с доставчици и авиокомпании, за да гарантира нормалното движение на хора и подкрепа за бизнеса. Британските авиокомпании към момента не отчитат прекъсвания, но индустриалната организация Airlines UK води разговори с правителството за възможни мерки при влошаване на ситуацията, включително намаляване на регулаторната тежест с цел защита на конкурентоспособността.

По данни на МАЕ Европа традиционно разчита на Близкия изток за около 75% от вноса на реактивно гориво. В момента страните от ЕС търсят алтернативни доставки, основно от САЩ и Нигерия, като износът на американско реактивно гориво се е ускорил през последните седмици. Въпреки това агенцията предупреждава, че дори тези количества биха заменили малко над половината от загубените доставки, което създава риск от недостиг при определени сценарии.

Според анализа, ако Европа не успее да замести над 50% от вноса от Близкия изток, е възможен физически недостиг на отделни летища, което би довело до отменени полети и намалено търсене. Дори при заместване на три четвърти от доставките рискът остава, макар и по-късно – около август. В същото време експерти предупреждават, че при евентуално възстановяване на доставките може все пак да има недостиг около пиковия летен сезон, като за адаптация ще са нужни около пет до шест седмици.