Има ли недостиг на самолетно гориво в ЕС?

Европейските авиокомпании настояват ЕС да предприеме спешни мерки за справяне с последиците от войната в Иран

Към момента няма недостиг на реактивно гориво в Европейския съюз, но е възможно в близко бъдеще да възникнат проблеми с доставките и ситуацията остава основен риск, заяви във вторник Европейската комисия, съобщава Ройтерс, предава БНР.

Европейските авиокомпании настояват ЕС да предприеме спешни мерки за справяне с последиците от войната в Иран, включително затваряния на въздушното пространство и опасения за недостиг на реактивно гориво, показва документ, видян от агенцията.

От Комисията посочват, че „в момента няма доказателства за недостиг на гориво в ЕС, но в близко бъдеще могат да възникнат проблеми с доставките“, като допълват, че доставките на суров петрол към рафинериите остават стабилни и не се налага освобождаване на допълнителни запаси, но рискът остава основен.

Представители на ЕС, цитирани от Financial Times, съобщават, че се провеждат ежеседмични координационни срещи за наблюдение на запасите, рафиниращия капацитет и вносните маршрути, като потенциална криза с реактивното гориво се определя като ключов приоритет. Рафинериите в ЕС покриват около 70% от потреблението, а останалото идва от внос.

Индустриалната група Airlines for Europe (A4E) предлага мерки като мониторинг на доставките на керосин, временно спиране на търговията с въглеродни емисии за авиацията и промени в правилата за петролни резерви, а също и съвместно закупуване на гориво. Европейската комисия заяви, че на 22 април ще представи пакет от мерки, като все още не е ясно дали ще включва конкретни действия за реактивното гориво.