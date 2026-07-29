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$63,922.4
Свят Собственикът на популярни марки у нас отваря нов склад, който ще обслужва България

Собственикът на популярни марки у нас отваря нов склад, който ще обслужва България

Свят

bTV Бизнес екип

Центърът се намира на 384 км. от София

Собственикът на разпознаваемите марки у нас Sinsay, Reserved, Mohito, House, Crop разширява дейността си в Югоизточна Европа като открива дистрибуторски център близо до Букурещ. Съоръжението ще обслужва магазините в България, Румъния и Гърция, съобщават от официалната страница на компанията LPP.

Повече за склада

Складът е с площ от 56 000 м² и има капацитет от 35 млн. артикула. Тази инвестиция е ключова за развитието на пазара за продажби и скъсяването на маршрутите за досатвка.

В своята първа фаза на експлоатация съоръжението е оборудвано с автоматизирани системи, които му помагат за едновременната подготовка за доставка на 454 магазина. След планираното разширявана на склада се очаква да могат да се обслужват до 900 магазина.

До края на годината се очаква да бъдат наети над 300 души.

"Скоростта, с която новият център беше пуснат в експлоатация, беше постигната предимно благодарение на опита на нашия екип. Много от служителите, които преди това бяха част от операциите на LPP Logistics в Румъния, сега отговарят за стартирането на новото съоръжение. Това ни позволи да постигнем последователни етапи много бързо и да внедрим ефективно по-нататъшни процеси. В същото време, от самото начало проектирахме организацията на работата с оглед на още по-голяма оперативна ефективност и готовност за по-нататъшен растеж на обемите" казва Себастиан Лутас, изпълняващ длъжността директор на DC.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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