Служителите на Starbucks съдят кафенето заради нов дрескод - ето какъв

Според съдебните искове, новата политика на Starbucks противоречи на щатските закони

Starbucks се изправя пред съдебни спорове в три американски щата, след като служители подадоха колективни искове във връзка с новия дрескод на компанията. Те твърдят, че веригата кафенета е нарушила законите, тъй като не е покрила разходите им за облекло, наложено от обновената политика. Подкрепени от синдикалната организация Starbucks Workers United, служителите са завели дела в съдилищата на Илинойс и Колорадо, а в Калифорния са подали жалби до съответната агенция по труда. Ако не бъдат предприети действия срещу компанията, работниците планират да подадат и колективен иск в щата, предава Independent.

Снимка: iStock

Каква е новата униформа?

Новата униформа изисква всички служители в Северна Америка да носят обикновена черна риза – с дълъг или къс ръкав – под традиционната зелена престилка на компанията. Тези ризи трябва да прикриват корема и подмишниците, а яката е по избор. Starbucks е предоставил на всеки служител по две безплатни тениски, отговарящи на тези изисквания. Долната част на облеклото трябва да включва каки, черни или сини дънки без декорации и скъсвания, или едноцветни черни рокли до максимум 10 см над коляното. Предписани са също определени цветове и материали за обувките, а чорапите и чорапогащите трябва да са „ненатрапчиви“.

Съгласно новия регламент, се забраняват татуировки по лицето, повече от един лицев пиърсинг, пиърсинг на езика, както и силен грим. От Starbucks заявиха през април, че целта на новия дрескод е да изпъкне характерната зелена престилка и да се създаде по-еднакво визуално преживяване за клиентите. Компанията се стреми към по-уютна атмосфера в заведенията си, след като преди това, от 2016 г. насам, служителите имаха свободата да носят по-шарени и цветни дрехи като част от по-либерална политика.

Снимка: Getty Images / iStock

Брук Алън, студентка и служител в Starbucks в Калифорния, споделя, че е трябвало да закупи нов чифт обувки на стойност 60,09 долара, след като нейните Crocs били отхвърлени от мениджъра. Освен това, тя е похарчила още близо 87 долара за черни ризи и дънки. Алън смята, че е несправедливо компанията да изисква цялостна промяна в гардероба на служителите, без да предлага адекватна компенсация – особено при положение, че мнозина живеят от заплата до заплата. Тя изразява и разочарование от загубата на възможността да изразява себе си чрез облеклото и аксесоарите си, каквато е имала при стария дрескод.

Според съдебните искове, новата политика на Starbucks противоречи на щатските закони, които изискват работодателите да покриват разходи, които основно ги облагодетелстват. В Колорадо законът допълнително забранява налагането на такива разходи без писмено съгласие от работника. Жалбите целят компенсация за всички служители на компанията в засегнатите щати, независимо дали работят в синдикализирани обекти.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN