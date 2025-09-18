Дубай постави нов рекорд: Колко струва най-скъпото кафе?

Цялата партида на кафето бе продадена на търг

Ако смятате, че 10 или дори 20 лева за чаша кафе са прекалено много, ако посетите Дубай ще останете още по-изненадани. Дубай постави нов рекорд за най-скъпото кафе в света. Roasters Specialty Coffee House официално бе вписано в Световните рекорди на Гинес, след като сервира най-скъпата чаша кафе, предлагана някога.

Снимка: Getty Images / iStock

Историческото събитие се състоя на 13 септември 2025 г. в Дубай. Представители на Книгата на рекордите на Гинес присъстваха, като потвърдиха стойността на напитката. Уникалната чаша кафе, приготвена чрез метода V60, бе продадена на рекордна цена, предадоха официално от компанията.

Само преди месец, търгът „Най-доброто от Панама 2025“ стана исторически, след като измито кафе Geisha от Hacienda La Esmeralda достигна рекордната цена от 30 204 долара за килограм. Кафето бе продадено на стартъп в Дубай, който изкупу цялата 20-килограмова партида за общо 604 000 долара.

При официалното обявяване на рекорда, съдия от екипа на Гинес заяви: „Днес поставяме рекорд за най-скъпата чаша кафе в света. Това постижение принадлежи на Roaster's Specialty Coffee House. Поздравления – вие сте официално невероятни.“

Как се влиза в рекордите на Гинес?

Вписването в Световните рекорди на Гинес изисква подготовка, точна документация и официално одобрение. Всеки, който желае да кандидатства, трябва първо да подаде онлайн заявление чрез уебсайта на организацията, където се описва вида на рекорда — нов или вече съществуващ. След одобрение на заявката се предоставят подробни указания и изисквания за доказване на постижението, които включват видеозаписи, свидетелски показания, измервания и други доказателства. В някои случаи, като при опит за значим или високопрофилен рекорд, се изпраща официален съдия на място. След като целият материал бъде прегледан и одобрен от екипа на Гинес, постижението се вписва официално като световен рекорд.

