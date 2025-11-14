BGN → EUR
Следващата година ще бъде „най-трудната в живота" на служителите на Tesla

Следващата година ще бъде „най-трудната в живота" на служителите на Tesla

Свят

bTV Бизнес екип

2026 г. ще бъде критична за компанията

Следващата година ще бъде „най-трудната в живота ви“, ако работите в екипите за изкуствен интелект на Tesla, заяви Ашок Елусуами, вицепрезидент на компанията по софтуер за изкуствен интелект, по време на среща с всички служители от екипите Autopilot и Optimus.

Според вътрешни източници, цитирани от Telegrafi, Елусуами е подчертал, че 2026 г. ще бъде критична за компанията и е предупредил служителите, че ще трябва да работят по-усилено от всякога, за да постигнат целите на Tesla.

Безплатен калкулатор вече показва цената на Бюджет 2026 върху доходите ни

По време на почти двучасовата среща ръководители от цялото подразделение за изкуствен интелект са обсъждали плановете за бъдещето. Служителите са получили амбициозни крайни срокове за производството на Optimus, както и конкретни цели за услугата Robotaxi.

Компания, която стъпи у нас през юни, стартира в Македония

Двете подразделения са „в центъра на най-важните планове на Илон Мъск“, докато компанията бърза да стартира Robotaxi в цялата страна и да увеличи производството на своите хуманоидни роботи.

Екипът на Optimus се среща ежеседмично с Илон Мъск, който сам признава, че понякога срещите продължават до полунощ.

