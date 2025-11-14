Следващата година ще бъде „най-трудната в живота" на служителите на Tesla

2026 г. ще бъде критична за компанията

Следващата година ще бъде „най-трудната в живота ви“, ако работите в екипите за изкуствен интелект на Tesla, заяви Ашок Елусуами, вицепрезидент на компанията по софтуер за изкуствен интелект, по време на среща с всички служители от екипите Autopilot и Optimus.

Според вътрешни източници, цитирани от Telegrafi, Елусуами е подчертал, че 2026 г. ще бъде критична за компанията и е предупредил служителите, че ще трябва да работят по-усилено от всякога, за да постигнат целите на Tesla.

По време на почти двучасовата среща ръководители от цялото подразделение за изкуствен интелект са обсъждали плановете за бъдещето. Служителите са получили амбициозни крайни срокове за производството на Optimus, както и конкретни цели за услугата Robotaxi.

Двете подразделения са „в центъра на най-важните планове на Илон Мъск“, докато компанията бърза да стартира Robotaxi в цялата страна и да увеличи производството на своите хуманоидни роботи.

Екипът на Optimus се среща ежеседмично с Илон Мъск, който сам признава, че понякога срещите продължават до полунощ.

