Свят Компания, която стъпи у нас през юни, стартира в Македония

Компания, която стъпи у нас през юни, стартира в Македония

Свят

bTV Бизнес екип

След активиране, приложението показва всички партньори

Wolt+ е абонаментна услуга на Wolt, която стартира в Северна Македония. Тя предназначена за потребители, които поръчват храна, хранителни стоки и продукти от местни магазини чрез платформата.

Как работи абонаментът

Месечният абонамент е 199 денара (6,33 лв.), с възможност за закупуване на годишен пакет на намалена цена. Новите потребители могат да използват услугата безплатно за два месеца като пробен период.

Услугата позволява нулеви такси за доставка при избрани партньори, минимални суми на поръчките са ясно указани.

След активиране, приложението показва всички партньори с W+ значка. Абонаментът се подновява автоматично, но може да бъде анулиран по всяко време в приложението.

За кого е и какви са условията

За потребители, които поръчват по-често — приблизително при две до три поръчки на месец — услугата може да се изплати сама според стандартните разходи за доставка.

Приоритет имат партньори, намиращи се на разстояние до 5 км от потребителя.

Стартиране в България

Wolt официално започна дейност в България на 12 юни 2025 г. в столицата София.  В началото платформата работеше в часовия диапазон от 10:00 до 23:00 ч., с план за разширяване на режима до 24/7.

