Последвайте ни
Свят След заплахата с мита: Петролът продължава да поскъпва в азиатската търговия

Свят

bTV Бизнес Новините

Всяка страна, която прави бизнес с Иран, подлежи 25% мито върху всяка сделка, сключена със САЩ

Цените на петрола продължават възходящия си ход в днешната азиатска търговия, тъй като засилените опасения около ситуацията в Иран и потенциалното прекъсване на доставките надделяха над перспективата за увеличаване на добивите от Венецуела, пише Reuters, цитирано от БТА.

С колко се е повишил?

Снимка: Ройтерс

Котировките на сорта Brent от Северно море, който е референтен за Европа, се повишиха с 22 цента или 0,3 на сто до 64,09 долара за барел към 06:30 часа българско време. Американският лек суров петрол WTI е нагоре с 23 цента или 0,4 на сто до 59,73 долара за барел.

САЩ с 25% мито за търговия с Иран: Кои български стоки отиват към иранския пазар?

Иран, един от най-големите производители в  Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), е изправен пред най-големите антиправителствени демонстрации от години, което доведе до предупреждение от страна на американския президент Доналд Тръмп за възможни американски военни действия в отговор на насилието срещу протестиращите.

Очаква се президентът Доналд Тръмп да се срещне с висши съветници във вторник, за да обсъдят варианти за Иран, съобщи американски представител. Американският държавен глава заяви снощи, че всяка страна, която прави бизнес с Иран, ще подлежи на мито от 25% върху всяка сделка, сключена със Съединените щати. Иран изнася голяма част от петрола си за Китай.

„След като САЩ и Китай постигнаха търговско примирие, ние се питаме дали САЩ биха искали да разклатят лодката отново с допълнителни мита за Китай“, заявиха стратезите на Ай Ен Джи.

