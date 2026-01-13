САЩ с 25% мито за търговия с Иран: Кои български стоки отиват към иранския пазар?

Износът на България за Иран е бил 144,52 милиона долара през 2024 г.

Тръмп обяви 25% мито върху стоки от страни с търговски връзки с Иран, след като правозащитни организации съобщават, че над 600 протестиращи са били убити през триседмичните антиправителствени протести, пише BBC.

"Влизащо в сила незабавно: всяка страна, която прави бизнес с Ислямска република Иран, ще плаща мито от 25% върху всякакви сделки, сключени със Съединените американски щати", заяви Тръмп в публикация в собствената си социална мрежа Truth social.

"Указът е окончателен и не подлежи на обжалване", подчертава още той.

В този контекст възниква въпросът дали решението има пряко отражение върху България.

Какво изнася България към Иран?

Снимка: Getty Images / iStock

Според базата данни на ООН за международна търговия COMTRADE, цитирано от Trading economics, износът на България за Иран е бил 144,52 милиона щатски долара през 2024 г.

През 2024 г. България изнася за Иран най-много машини, ядрени реактори и котли на стойност 43,44 милиона долара. На второ място по износ е електрическо, електронно оборудване на стойност 16,32 милиона долара. На трето място по най-голям износ страна ни изнася етерични масла, парфюми, козчетика и тоалетни принадлежности на стойност 11,23 милиона долара.

Освен тези, през 2024 г., България изнася за Иран - какао и какаови продукти, превозни средства, различни от железопътни линии, трамваи, пластмаси, торове, оптична, фото, техническа, медицинска апаратура, неорганични химикали, съединения на благородни метали, изотопи, органични химикали, хартия и картон, изделия от целулоза, хартия и картон, животински, растителни мазнини и масла, продукти от разграждане, разни химически продукти и д.р.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN