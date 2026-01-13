Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
САЩ с 25% мито за търговия с Иран: Кои български стоки отиват към иранския пазар?
Износът на България за Иран е бил 144,52 милиона долара през 2024 г.
Тръмп обяви 25% мито върху стоки от страни с търговски връзки с Иран, след като правозащитни организации съобщават, че над 600 протестиращи са били убити през триседмичните антиправителствени протести, пише BBC.
"Влизащо в сила незабавно: всяка страна, която прави бизнес с Ислямска република Иран, ще плаща мито от 25% върху всякакви сделки, сключени със Съединените американски щати", заяви Тръмп в публикация в собствената си социална мрежа Truth social.
"Указът е окончателен и не подлежи на обжалване", подчертава още той.
В този контекст възниква въпросът дали решението има пряко отражение върху България.
Какво изнася България към Иран?
Според базата данни на ООН за международна търговия COMTRADE, цитирано от Trading economics, износът на България за Иран е бил 144,52 милиона щатски долара през 2024 г.
През 2024 г. България изнася за Иран най-много машини, ядрени реактори и котли на стойност 43,44 милиона долара. На второ място по износ е електрическо, електронно оборудване на стойност 16,32 милиона долара. На трето място по най-голям износ страна ни изнася етерични масла, парфюми, козчетика и тоалетни принадлежности на стойност 11,23 милиона долара.
Освен тези, през 2024 г., България изнася за Иран - какао и какаови продукти, превозни средства, различни от железопътни линии, трамваи, пластмаси, торове, оптична, фото, техническа, медицинска апаратура, неорганични химикали, съединения на благородни метали, изотопи, органични химикали, хартия и картон, изделия от целулоза, хартия и картон, животински, растителни мазнини и масла, продукти от разграждане, разни химически продукти и д.р.
