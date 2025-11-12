След отстраняването на Gunvor: Има ли вероятност "Роснефт" да погълне "Лукойл"?

"Лукойл" може да загуби активи за 14 милиарда евро

Провалът на продажбата на задграничния бизнес на "Лукойл" на "Гънвор" (Gunvor) повиши риска от загуба на активи за 14 милиарда евро и подхрани разговорите за евентуален опит за поглъщане от местния конкурент "Роснефт".

Миналата седмица Вашингтон блокира опита на Gunvor да поеме задграничния бизнес на "Лукойл", който опит беше факт след новите санкции на САЩ срещу втората по големина петролна група в Русия, заявявайки, че ще откаже лиценз на "марионетката на Кремъл" - Gunvor да ги управлява.

Компанията "Лукойл", за която отдавна се говори, че е тясно свързана с руския президент Владимир Путин, има срок до 21 ноември да продаде или отпише международния си бизнес, който е изграждал десетилетия, докато редица западни компании се надпреварват да спазят крайния срок на САЩ за прекратяване на връзките с руския енергиен гигант, отбелязва БНР.

"Някои от първоначалните кандидати, които бяха отхвърлени в полза на Gunvor, могат да опитат отново. Но собствениците на "Лукойл" вече се подготвят за възможността активите им просто да бъдат отнет“ от страните, в които са базирани", посочи вътрешен източник на руския петролен пазар.

Ходът на САЩ да блокират сделката с компанията Gunvor, която отрича всякакви текущи връзки с Москва, остави "мрачни" перспективи пред "Лукойл". След приключването на международната си експанзия, компанията има ограничен потенциал за растеж на вътрешния пазар, доминиран от "Роснефт", оглавявана от дългогодишния съюзник на Путин Игор Сечин, и от държавната енергийна група "Газпром нефт".

"В страната всичко е предадено на "Роснефт" и "Газпром нефт", докато излизането в чужбина вече не е опция", каза Владимир Милов, руски заместник-министър на енергетиката в началото на настоящото хилядолетие, който по-късно става сътрудник на опозиционния политик Алексей Навални и беше принуден да напусне.

"Лукойл няма бизнес бъдеще. Това е компания с подрязани криле", отбеляза той пред Financial Times.

Появиха се отново спекулации, че "Роснефт" най-накрая може да поеме контрола над "Лукойл". Докато Путин блокира многократните опити на Сечин да завземе съперника си, според източници от руския енергиен сектор, някои експерти в индустрията смятат, че прозорецът за поглъщане може би вече се е отворил.

"Сечин никога не се е отказвал от идеята да поеме "Лукойл", каза неназоване лице, което е работил с "Роснефт".

Сумата от 14 милиарда евро, която "Лукойл" може да загуби, отразява минималната стойност на активите на задграничните звена, мажоритарно притежавани от компанията, според изчисления на финансовото издание, базирани на документи от основното международно звено на групата в Австрия и нейните дъщерни дружества в Нидерландия.

Подобна загуба би отбелязала най-значителния удар за руска компания под западни санкции след първата година на пълномащабното нахлуване в Украйна. Миноритарни задгранични дялове на стойност още 6 милиарда евро не са обхванати от мерките на САЩ.

Докато новите санкции на САЩ бяха насочени към частната компания "Лукойл" и мажоритарно държавната компания "Роснефт", които заедно представляват около половината от производството и износа на суров петрол на Русия, "Лукойл" ще бъде по-силно засегната от двете, се посочва в анализа на финансовото издание.

