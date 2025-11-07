BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.69586 BGN
Петрол
63.78 $/барел
Bitcoin
$102,647.0
Последвайте ни
1 USD
1.69586 BGN
Петрол
63.78 $/барел
Bitcoin
$102,647.0
БГ Бизнес Какво ще може да прави особеният управител в "Лукойл" и къде ще отиват парите от печалбата на компанията?

Какво ще може да прави особеният управител в "Лукойл" и къде ще отиват парите от печалбата на компанията?

Десислава Боцева

Въпросният управител трябва да бъде назначен до 21 ноември, каза енергийният експерт Мартин Владимиров

Управляващите са внесли тази сутрин в парламента промени в Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които се отнасят до въвеждане на фигурата на особения търговски управител в "Лукойл" - България. Наложените санкциите над активите на "Лукойл" ОAO реално ще доведат до спиране работата на рафинерия "Нефтохим" в Бургас поради отказ на всички контрагенти да извършват плащания с дружествата, собственост на "Лукойл" ОАО в България.

Особеният управител е човек, който се назначава за поеме контрола над рафинерията и предпиятията към нея. Така се гарантира сигурността на доставките. Това е първата стъпка към това да се стабилизират нещата, така че да се осигури нормалната работа на рафинерията", обясни пред businessnovinite.bg енергийният експерт Мартин Владимиров. 

Кой е близкият до Путин човек с апетити към Лукойл и защо попада в разследването Pandora Papers през 2021 г.?

По думите този управител трябва да бъде назначен до 21 ноември, като финансовото министрество на САЩ трябва да даде лиценза си за него, така че да не попадне под санкции. 

Снимка: bTV

"Нашите управници искат особеният управител да има повече правомощия, тоест той да може да се разпорежда с активите на компанията и да ги продава. Приходите от продажбите на активите ще отиват в ББР. Тези средства могат да бъдат дадни на "Лукойл", но под условия", каза още експертът.

Той е категоричен, че ако тези средства бъдат дадени на държавата, то това би било незаконно и ще има последващи искове къъм нас отстрана на Русия. Зада няма конфликтна интереси, човекът, който ще бъде назначен като особен управител, не бива да работи в петролния сектор.

Бойко Борисов: Поема се пълният контрол над „Лукойл“ с нов закон, вкарваме фигурата „особен управител“

Малко по-рано днес стана ясно, че компанията Gunvor оттегля предложението си да купи задграничните активи на „Лукойл“, сред които е и рафинерията в Бургас. Съобщението идва, след като финансовото министерство на Съединените щати нарече компанията марионетка на Кремъл и даде да се разбере, че Вашингтон се противопоставя на сделката.

Този ход на администрацията на президента Доналд Тръмп ясно показва, че в момента "Лукойл" е инструментът, с който Русия ще бъде натисната да прекрати войната в Украйна незабавно, коментира още Владимиров.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM  

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата