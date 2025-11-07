Какво ще може да прави особеният управител в "Лукойл" и къде ще отиват парите от печалбата на компанията?

Въпросният управител трябва да бъде назначен до 21 ноември, каза енергийният експерт Мартин Владимиров

Управляващите са внесли тази сутрин в парламента промени в Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които се отнасят до въвеждане на фигурата на особения търговски управител в "Лукойл" - България. Наложените санкциите над активите на "Лукойл" ОAO реално ще доведат до спиране работата на рафинерия "Нефтохим" в Бургас поради отказ на всички контрагенти да извършват плащания с дружествата, собственост на "Лукойл" ОАО в България.

Особеният управител е човек, който се назначава за поеме контрола над рафинерията и предпиятията към нея. Така се гарантира сигурността на доставките. Това е първата стъпка към това да се стабилизират нещата, така че да се осигури нормалната работа на рафинерията", обясни пред businessnovinite.bg енергийният експерт Мартин Владимиров.

По думите този управител трябва да бъде назначен до 21 ноември, като финансовото министрество на САЩ трябва да даде лиценза си за него, така че да не попадне под санкции.

"Нашите управници искат особеният управител да има повече правомощия, тоест той да може да се разпорежда с активите на компанията и да ги продава. Приходите от продажбите на активите ще отиват в ББР. Тези средства могат да бъдат дадни на "Лукойл", но под условия", каза още експертът.

Той е категоричен, че ако тези средства бъдат дадени на държавата, то това би било незаконно и ще има последващи искове къъм нас отстрана на Русия. Зада няма конфликтна интереси, човекът, който ще бъде назначен като особен управител, не бива да работи в петролния сектор.

Малко по-рано днес стана ясно, че компанията Gunvor оттегля предложението си да купи задграничните активи на „Лукойл“, сред които е и рафинерията в Бургас. Съобщението идва, след като финансовото министерство на Съединените щати нарече компанията марионетка на Кремъл и даде да се разбере, че Вашингтон се противопоставя на сделката.

Този ход на администрацията на президента Доналд Тръмп ясно показва, че в момента "Лукойл" е инструментът, с който Русия ще бъде натисната да прекрати войната в Украйна незабавно, коментира още Владимиров.

