Блясък Леонардо ди Каприо стана новото лице на Rolex

Леонардо ди Каприо стана новото лице на Rolex

bTV Бизнес екип

Кои са любимите часовници на актьора?

Холивудската звезда Леонардо ди Каприо официално се присъедини към „Семейството на Rolex“ – елитен клуб от известни личности, подбрани за посланици на швейцарската марка. След дългогодишни спекулации и случайни появи с емблематични модели на китката, партньорството му с Rolex вече е реалност. 

Снимка: Getty Images

Да бъдеш официален посланик на Rolex е не само престижна титла, но и символично признание за постигнато съвършенство в професионалната сфера,пише bobswatches. Въпреки че ролята често се представя като почетна, тя невинаги е лишена от щедри договорни условия – пример за това е Роджър Федерер, който през 2006 г. подписа договор на стойност 15 милиона долара. Изборът на Леонардо ди Каприо надгражда традицията на Rolex да обвързва името си с личности, носещи отговорност и класа, както на екрана, така и извън него.

Исторически Rolex се асоциира основно със спортни фигури – първият е легендарният голфър Арнолд Палмър през 1967 г., следван от имена като Тайгър Уудс, Скоти Шефлър, Карлос Алкарас и дори състезатели по конна езда и автомобилизъм. Но марката не се ограничава само до спорта – природозащитници, режисьори и музиканти като Джеймс Камерън, Мартин Скорсезе и вече Леонардо ди Каприо намират място сред редиците на посланиците. 

Снимка: iStock

Кои са любимите часовници на актьора? 

През годините Леонардо е носил разнообразни модели часовници – от по-достъпните TAG Heuer в началото на кариерата си до легендарния Patek Philippe Nautilus с Tiffany.  Той носи и няколко редки и стойностни модела Rolex Daytona. Сред тях е 16520 „Зенит“ – черен циферблат от 90-те, любим на ценителите, и 116503 – двуцветен модел с черен циферблат, носен на „Оскар“-ите. Интересен акцент е 166509 „Черен диамант“, който той дарява за благотворителна кауза с лична гравюра.

Джеф Безос е приемал Бил Гейтс и знаменитости на яхтата за 500 млн. долара

Не липсва и 116509 „Състезания“, с арабски часови маркери – модел, разделящ мненията сред колекционерите. Короната на неговата колекция обаче е новият 126529LN „Льо Ман“ – ексклузивен Daytona, пуснат по случай 100 години от състезанието „24 часа на Льо Ман“. Всеки от тези часовници не просто допълва имиджа на актьора, но и подчертава личната му връзка със стойността, традицията и историята на марката.

