Леонардо ди Каприо стана новото лице на Rolex

Холивудската звезда Леонардо ди Каприо официално се присъедини към „Семейството на Rolex“ – елитен клуб от известни личности, подбрани за посланици на швейцарската марка. След дългогодишни спекулации и случайни появи с емблематични модели на китката, партньорството му с Rolex вече е реалност.

Да бъдеш официален посланик на Rolex е не само престижна титла, но и символично признание за постигнато съвършенство в професионалната сфера,пише bobswatches. Въпреки че ролята често се представя като почетна, тя невинаги е лишена от щедри договорни условия – пример за това е Роджър Федерер, който през 2006 г. подписа договор на стойност 15 милиона долара. Изборът на Леонардо ди Каприо надгражда традицията на Rolex да обвързва името си с личности, носещи отговорност и класа, както на екрана, така и извън него.

Исторически Rolex се асоциира основно със спортни фигури – първият е легендарният голфър Арнолд Палмър през 1967 г., следван от имена като Тайгър Уудс, Скоти Шефлър, Карлос Алкарас и дори състезатели по конна езда и автомобилизъм. Но марката не се ограничава само до спорта – природозащитници, режисьори и музиканти като Джеймс Камерън, Мартин Скорсезе и вече Леонардо ди Каприо намират място сред редиците на посланиците.

През годините Леонардо е носил разнообразни модели часовници – от по-достъпните TAG Heuer в началото на кариерата си до легендарния Patek Philippe Nautilus с Tiffany. Той носи и няколко редки и стойностни модела Rolex Daytona. Сред тях е 16520 „Зенит“ – черен циферблат от 90-те, любим на ценителите, и 116503 – двуцветен модел с черен циферблат, носен на „Оскар“-ите. Интересен акцент е 166509 „Черен диамант“, който той дарява за благотворителна кауза с лична гравюра.

Не липсва и 116509 „Състезания“, с арабски часови маркери – модел, разделящ мненията сред колекционерите. Короната на неговата колекция обаче е новият 126529LN „Льо Ман“ – ексклузивен Daytona, пуснат по случай 100 години от състезанието „24 часа на Льо Ман“. Всеки от тези часовници не просто допълва имиджа на актьора, но и подчертава личната му връзка със стойността, традицията и историята на марката.

