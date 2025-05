След дълго мълчание: Илон Мъск се сравни с Буда пред медиите

Мъск говори за властта, провала и сладоледа в Белия дом

След месеци избягване на „недружелюбните“ медии, Илон Мъск, най-богатият човек в света, съветник в администрацията на Тръмп и самопровъзгласил се за просветлен лидер на „правителствената ефективност“, излезе от дигиталния си балон и седна лице в лице с репортерите, съобщава CNN.

„Вие сте медиите сега“, заяви той по-рано пред последователите си в X, но в сряда следобед избра директна среща с журналисти от водещи американски медии, включително The New York Times, Washington Post, Fox News, Bloomberg и Associated Press. Поводът? Готвена статия от Wall Street Journal за предполагаеми опити бордът на Tesla да го смени като CEO – нещо, което както той, така и компанията отрекоха категорично.

В рамките на един час, Мъск обсъди участието си в администрацията, болезнените съкращения в рамките на Министерството на ефективността на правителството (DOGE), и дори вметна, че е отсядал в спалнята на Линкълн „повече от веднъж“.

Но най-обсъжданото изказване?

„Необходим ли е Буда за будизма?“, попита Мъск, когато разговорът стигна до темата за евентуалното му оттегляне от поста ръководител на DOGE. „Не беше ли по-силна след смъртта му?“

Според източници, присъствали на срещата, Мъск е звучал не толкова арогантно, колкото изненадващо уязвимо. Някои журналисти дори описаха тона му като „победен“.

„Поглеждайки назад към 101 дни, Илон Мъск звучи по-малко уверен“, написа Джонатан Суон от New York Times.

Макар първоначално да бе обещал съкращения на стойност 1 трилион долара в рамките на DOGE, реалните резултати досега възлизат на около 160 милиарда.

„Ще бъде наистина трудно да постигнем тази цел без повече подкрепа от Вашингтон“, призна той. Според Мъск, „някои жизненоважни служители са били случайно освободени“ в процеса – признание, което хвърля сянка върху радикалните мерки на агенцията.

И все пак, с типичния си стил, Мъск не пропусна да завърти и малко театралност. Разказа как Тръмп го е молил посред нощ за сладолед, Häagen-Dazs с карамел, от президентската кухня. И се похвали, че офисът му в Белия дом ще остане, макар и с „гледка към ОВК системата“ – за сигурност, разбира се. „По-трудно е да ме застрелят“, добави той с половин усмивка.

Когато го попитаха какво следва, Мъск обобщи лаконично:

„DOGE е начин на живот.“

