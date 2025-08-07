След 9 месеца в космоса: Астронавтът Бъч Уилмор се пенсионира

Той приключва 25-годишната си кариера с общо 464 дни извън пределите на Земята

НАСА обяви официалното пенсиониране на астронавта Бъч Уилмор – ветеран с 25 години служба и 464 дни натрупан полетен времеви ресурс в орбита. Решението идва след необичайно дългия му, деветмесечен, престой на Международната космическа станция (МКС) през 2024–2025 г., предизвикан от технически проблеми в капсулата „Старлайнър“, съобщава BBC.

Как осемдневната мисия се превърна в деветмесечен престой?

Снимка: EPA

Първоначално полетът на Уилмор и колежката му Суни Уилямс беше планиран като осемдневен тестов полет до МКС през юни 2024 г. По време на приближаването капсулата „Старлайнър“ се сблъска с неизправности в двигателната система, което наложи извънредно удължаване на мисията. „Ако не бяхме успели да скачим, щяхме ли да се върнем? Не знаехме“, разказа Уилмор пред BBC през май 2025 г.

Как НАСА оценява приноса на ветерана?

Снимка: Reuters

„Неговото наследство на непоколебимост ще вдъхновява бъдещите изследователи и нацията поколения напред“, подчерта д-р Стивън Кьорнър, изпълняващ длъжността директор на Космическия център „Джонсън“. В свое изявление агенцията определя отдадеността на капитан Уилмор като „по истински примерна“.

След като наземният контрол рестартира двигателите, корабът все пак успя да се прикачи към станцията. Но експертите прецениха, че рисковете при повторно използване са твърде високи и двамата астронавти останаха в орбита, докато се осигури алтернативен транспорт. Девет месеца по-късно те се прибраха с капсула на „SpaceX“.

Какви са последиците за здравето на екипажа?

Снимка: Ройтерс

Както е прието, Уилмор и Уилямс преминават разширена тренировъчна програма за повторна адаптация към гравитацията. Дори след пенсиониране астронавтите често участват в дългосрочни медицински изследвания за въздействието на микрогравитацията върху човешкия организъм.

Какво каза Уилмор при раздялата си с активната служба?

„Ненаситното любопитство ме тласкаше към космоса, без да губя връзка с красотата и значението на света под мен“, заяви капитанът във финалното си обръщение.

С пенсионирането на Бъч Уилмор приключва една изключителна кариера, белязана от технически предизвикателства, инженерни пробиви и утвърждаване на човешката издръжливост в орбита. НАСА очаква, че опитът и данните от последната му мисия ще подпомогнат бъдещите пилотирани полети и ще насочат усилията към още по-надеждни космически технологии.

