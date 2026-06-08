След 100 дни война: САЩ харчат по 11 574 долара всяка секунда

Какви са разходите на Израел, Иран и САЩ?

Прекратяването на огъня между Израел и Иран се оказа затишие пред буря. 100 дни след началото на войната, Израел извърши въздушни удари в Западен и Централен Иран, след като Иран изстреля ракети по Северен Израел.

Това е първият път, когато Иран и Израел предприемат взаимни атаки срещу територията на другата страна, откакто прекратяването на огъня влезе в сила преди два месеца. Иран заявява, че атаките му са „началото на цяла седмица непрекъснати удари“.

След тази ескалация проследяваме колко струва конфликтът на трите замесени страни – Израел, САЩ и Иран.

Разходите на Израел

Снимка: Reuters

През април Министерството на финансите в Израел, цитирано от Reuters, обяви, че войната на Израел с Иран е довела до бюджетни разходи в размер на 35 милиарда шекела (11,52 милиарда долара), от които 22 милиарда шекела са отишли ​​за отбрана бел.ред използван е курсът (1 долар = 3,0386 шекела).

По време на боевете израелските военновъздушни сили хвърлиха над 18 000 бомби в Иран в над 1000 вълни от удари. Според Израелските отбранителни сили (IDF) са извършени над 10 800 отделни удара по над 4000 цели, включително системи за противовъздушна отбрана, установки за балистични ракети, обекти за производство на оръжия, ядрени съоръжения, различни щабове и военни командири и лидери.

Разходите на Иран

Снимка: Reuters

През април американският мозъчен тръст Фондацията за защита на демокрациите (FDD) оценява общите щети за Иран в диапазона от 50 до 300 млрд. долара, като най-вероятната им оценка е 144 млрд. долара. Това е сума, която към днешна дата най-вероятно се е увеличила. Нови оценки на щетите, по-дългата блокада и нарастващите разходи за възстановяване под санкции ще я тласнат нагоре.

Еднократните разходи за възстановаване на активи, унищожени по време на конфликта, са приблизително 91 милиарда долара. Военните и стратегическите активи - ядрени съоръжения, инфраструктура за производство на ракети и дронове, въздушни бази, военноморски кораби и системи за противовъздушна отбрана - съставляват приблизително половината от тази сума, приблизително 46 милиарда долара, което се равнява на 4-6 години от предвоенния отбранителен бюджет на Иран.

Разхоите за САЩ

Снимка: Ройтерс

Според данни на Пентагона, цитирани от Euronews, цената на войната в Иран е нараснала до 29 милиарда долара (24,7 милиарда евро). Голяма част от сумата е отишла за подмяна на боеприпаси и ремонт на оборудване. Според контрольора на Пентагона Джей Хърст, оценката не отчита разходите за ремонт или възстановяване на повредени американски военни обекти в региона.

Според данни от уебсайта, който представа прогноза на живо за разходите за война в Иран, през първите 6 дни са изхарчени 11,3 млрд. долара + 1 млрд. долара на ден през следващите дни. Докато четете това в САЩ харчат 11 574 долара в секунда, на час се харчат 41 666 667 долара, на ден 1 000 000 000 долара.

Дженифър Кавана от Defense Priorities изчислява, че САЩ „лесно“ са похарчили над 10 милиарда долара за системи за противовъздушна отбрана през първите 48 часа. Иран е изстрелял над 2000 дрона и над 500 балистични ракети (CSIS). CSIS отделно оценява разходите за прехващачи на 1,2–3,7 милиарда долара за първите 100 часа.

Снимка: Ройтерс

В тази война обаче има една цена, която не може да бъде измерена в пари. Никой курс на валутата не може да оцени стойността на един човешки живот, на една майчина сълза или на едно изгубено детство. Парите идват и си отиват, икономиките рухват и се възраждат, но празнотата в сърцата на оцелелите остава вечна. Накрая, когато теглим чертата на военните разходи, истината е проста и жестока - държавите плащат с трилиони, но хората плащат със съдбите си. Най-скъпото в една война винаги е онова, което никоя икономика не може да възстанови - самият живот.