„Скромният“ трилион на Мъск стигна и до папата

Папата предупреди, че растящата пропаст между най-богатите и работещите подхранва социалното напрежение

Най-висшата католическа власт в света, наследникът на самия Свети Петър, има мнение по въпроса колко трябва да печели главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск.

В първото си медийно интервю след встъпването си на папския престол, публикувано в неделя от Crux – сайт, който отразява Ватикана и Католическата църква, Папа Лъв критикува нарастващото неравенство в богатството, което, по думите му, се подхранва от огромни корпоративни възнаграждения.

Папата заяви, че преди 60 години главните директори са получавали може би четири до шест пъти повече от своите работници, но че сега, според последните данни, които е видял, съотношението е 600 към едно.

„Вчера излезе новината, че Илон Мъск ще стане първият трилионер в света. Какво означава това и за какво става дума? Ако това е единственото, което вече има стойност, тогава сме в сериозна беда“, каза Папата.

Подробности за компенсационния пакет

Съветът на директорите на Tesla предложи по-рано този месец компенсационен пакет на стойност 1 трилион долара за Мъск. Огромното възнаграждение е обвързано с изпълнението на амбициозни „оперативни етапи“, включително повишаване на пазарната капитализация на Tesla до 8,5 трилиона долара, продажбата на около 12 милиона автомобила през следващото десетилетие и въвеждането на един милион роботаксита.

Риск и мотивация според Tesla

Председателят на Tesla Робин Денхолм заяви в скорошно интервю, че поразителният пакет и смелите показатели са създадени, за да задържат вниманието на Мъск върху бъдещето на Tesla. Мъск е също главен изпълнителен директор на SpaceX, Neuralink и xAI. Той има и други проекти и е известен с това, че многократно се намесва в политиката.

„Според мен планът е изключително амбициозен и именно това мотивира Илон“, каза тя по време на интервю за CNBC. В петък Денхолм отбеляза в интервю за Bloomberg, че Мъск няма да получи нищо „ако не постигне целите“.

Акционерите ще гласуват по пакета на годишното събрание на компанията през ноември.

Имущественото неравенство като източник на поляризация

Папа Лъв направи коментарите за възнаграждението на Мъск в отговор на въпрос за нарастващата поляризация както в Католическата църква, така и в обществото като цяло. Той определи имущественото неравенство като движеща сила на тази поляризация.

„Добавете към това и няколко други фактора, като един, който според мен е много значим – непрекъснато разширяващата се пропаст между доходите на работническата класа и парите, които получават най-богатите“, каза той.

Призив за справедливост

През юни, по време на среща на световни лидери и политици, организирана от Католическата църква, Папа Лъв призова за по-равномерно разпределение на ресурсите.

„Това би означавало, например, работа за преодоляване на неприемливата диспропорция между огромното богатство, концентрирано в ръцете на малцина, и бедните по света“, каза той, цитиран от Arlington Catholic Herald. „Този дисбаланс поражда ситуации на трайна несправедливост, които лесно водят до насилие и, рано или късно, до трагедията на войната.“

