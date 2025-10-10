1 USD
Свят Каква заплата ще взимате, ако работите за Disney?

Каква заплата ще взимате, ако работите за Disney?

bTV Бизнес екип

Компанията отчита над 183 млн. глобални абонати на двата си основни стрийминг канала

Disney не е просто една от най-разпознаваемите компании, a и мечтан работодател за много хора. Компанията разполага със стотици хиляди служители, разпределени в различни подразделения стрийминг услугите, филмовите студия, увеселителните паркове и дъщерни компании като ESPN и ABC.

Снимка: iStock

Какви са заплатите в компанията? 

Заплатите в Disney варират в зависимост от отдела и позицията, като най-високите възнаграждения са концентрирани в технологичните и управленски роли. Например, директор по софтуерно инженерство получава $230,500 годишно, докато старши мениджър в същата сфера може да достигне до $237,325.50. Главни софтуерни и технически архитекти в Parks Technology Services получават между $190,000 и над $216,000. В същото време, стандартните позиции за старши софтуерни инженери се движат в диапазона от около $148,000 до почти $200,000 в зависимост от подразделението.

В стрийминг подразделенията на Disney, включително Hulu, заплатите също са конкурентни — водещ инженер по данни може да получава близо $189,000, докато главен софтуерен инженер достига $220,000. Финансовите и аналитични роли са малко по-ниско платени: анализатор на оригинални продукции в Hulu взима около $115,000, а учен по вземане на решения в глобалните услуги — $119,000. Най-ниските заплати се срещат при по-оперативни длъжности, като старши главен планьор ($113,500) и младши инженер за контрол на атракциони в парковете ($134,700).

Снимка: Pexels

Какъв е фокусът на Disney към момента? 

Под ръководството на изпълнителния директор Боб Айгър основен фокус за Disney е да подсили стрийминг бизнеса си чрез обединение на платформите Disney+ и Hulu, по-големи инвестиции в съдържание и повишаване на цените. Към началото на август компанията отчита над 183 милиона глобални абонати на двата си основни стрийминг канала. Въпреки това, директният контакт с аудиторията прави Disney уязвима към бойкоти и политически реакции.

Милионер съди сайт за онлайн залози, след като загуби 1,7 млн. евро

За да се конкурира успешно с технологични гиганти като Netflix и Amazon, както и с нови заплахи като Paramount Skydance на Дейвид Елисън, която развива Paramount+ с инвестиции в UFC и наемане на бивши Netflix мениджъри, Disney се нуждае от най-качествените специалисти. За получаване на по-точна представа за възнагражденията в Disney, Business Insider анализира данни от Министерството на труда на САЩ, свързани с 55 заявления за H-1B визи, подадени от компанията в периода от 1 октомври 2024 г. до 30 юни 2025 г.

