Каква заплата ще взимате, ако работите за Disney?

Компанията отчита над 183 млн. глобални абонати на двата си основни стрийминг канала

Disney не е просто една от най-разпознаваемите компании, a и мечтан работодател за много хора. Компанията разполага със стотици хиляди служители, разпределени в различни подразделения — стрийминг услугите, филмовите студия, увеселителните паркове и дъщерни компании като ESPN и ABC.

Какви са заплатите в компанията?

Заплатите в Disney варират в зависимост от отдела и позицията, като най-високите възнаграждения са концентрирани в технологичните и управленски роли. Например, директор по софтуерно инженерство получава $230,500 годишно, докато старши мениджър в същата сфера може да достигне до $237,325.50. Главни софтуерни и технически архитекти в Parks Technology Services получават между $190,000 и над $216,000. В същото време, стандартните позиции за старши софтуерни инженери се движат в диапазона от около $148,000 до почти $200,000 в зависимост от подразделението.

В стрийминг подразделенията на Disney, включително Hulu, заплатите също са конкурентни — водещ инженер по данни може да получава близо $189,000, докато главен софтуерен инженер достига $220,000. Финансовите и аналитични роли са малко по-ниско платени: анализатор на оригинални продукции в Hulu взима около $115,000, а учен по вземане на решения в глобалните услуги — $119,000. Най-ниските заплати се срещат при по-оперативни длъжности, като старши главен планьор ($113,500) и младши инженер за контрол на атракциони в парковете ($134,700).

Какъв е фокусът на Disney към момента?

Под ръководството на изпълнителния директор Боб Айгър основен фокус за Disney е да подсили стрийминг бизнеса си чрез обединение на платформите Disney+ и Hulu, по-големи инвестиции в съдържание и повишаване на цените. Към началото на август компанията отчита над 183 милиона глобални абонати на двата си основни стрийминг канала. Въпреки това, директният контакт с аудиторията прави Disney уязвима към бойкоти и политически реакции.

За да се конкурира успешно с технологични гиганти като Netflix и Amazon, както и с нови заплахи като Paramount Skydance на Дейвид Елисън, която развива Paramount+ с инвестиции в UFC и наемане на бивши Netflix мениджъри, Disney се нуждае от най-качествените специалисти. За получаване на по-точна представа за възнагражденията в Disney, Business Insider анализира данни от Министерството на труда на САЩ, свързани с 55 заявления за H-1B визи, подадени от компанията в периода от 1 октомври 2024 г. до 30 юни 2025 г.

