Швеция ангажира бизнеса в борбата със самотата

Участниците получават по 1 000 шведски крони

Служители на голяма шведска аптечна верига получават платено време извън работа, за да го прекарват с приятели, на фона на призива на шведското правителство бизнесът да поеме активна роля в борбата със самотата, съобщи BBC.

Ясмин Линдберг, на 45 години, е една от 11-те участници в пилотната програма „грижа за приятелствата“ (friendcare), въведена от аптечната верига Apotek Hjärtat. Тя работи на смени в обект на компанията в търговска зона в Калмар – малък крайморски град в Южна Швеция.

„Наистина съм много изморена, когато се прибера вкъщи. Нямам време или енергия да се виждам с приятели“, разказва тя.

Ясмин прекарва голяма част от свободното си време с децата си тийнейджъри, които живеят при нея през седмица. Но тя признава, че се чувства „доста самотна“, откакто се е разделила с партньора си преди четири години – събитие, което е довело и до по-малко покани за социални събирания в общия им приятелски кръг.

Благодарение на пилотната схема на Apotek Hjärtat, стартирала през април, Ясмин получава 15 минути седмично – или един час месечно – по време на работния ден, които са предназначени изцяло за укрепване на приятелствата й или за създаване на нови социални контакти. Тя може да използва това време, за да говори по телефона, да уговаря срещи чрез съобщения или да се среща лично с хора.

„Исках да направя нещо по-добро за себе си… да се подтикна сама да действам. Чувствам се по-щастлива. Не можеш да живееш само през интернет, както правят повечето хора днес“, казва Ясмин.

Както всички участници в пилотния проект, тя е получила и 1 000 шведски крони (около 100 долара) от Apotek Hjärtat, които може да използва за дейности, свързани с поддържането на приятелства в рамките на едногодишния експеримент.

Доброволците са преминали и онлайн обучение за разпознаване и справяне със самотата, което аптечната верига е предоставила и на всичките си около 4 000 служители в цяла Швеция, пише БГНЕС..

Главният изпълнителен директор на Apotek Hjärtat, Моника Магнусон, обяснява, че идеята за проекта „грижа за приятелствата“ е вдъхновена от предишно сътрудничество с организацията за психично здраве Mind. То е показало, че кратки, но смислени разговори между фармацевти и клиенти могат да намалят усещането за изолация.

