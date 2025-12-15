Ще се провали ли продажбата на една от най-известните вериги кафенета?

Защо сделката да продажба може да пропадне?

Предложената продажба на Costa Coffee от американската компания за безалкохолни напитки Coca-Cola е изложена на риск от провал. Компанията провежда последни преговори през уикенда с частния инвестиционен фонд TDR Capital в опит да спаси сделката, съобщава Financial Times,цитирано от БГНЕС.

TDR беше избрана за предпочитан кандидат на Coca-Cola по-рано тази седмица, но преговорите се провалиха поради цената, съобщи изданието. То уточни, че сделката включва запазване на миноритарен дял в британската верига кафенета от страна на гиганта в производството на безалкохолни напитки.

През август се появи информация, че Coca-Cola работи с инвестиционната банка Lazard, за да преразгледа възможностите, включително потенциална продажба, на Costa. Анализаторите смятат, че Costa Coffee вече може да бъде продадена за не повече от 2,7 милиарда долара, което е почти половината от 5,1 милиарда долара, които Coca-Cola плати за веригата преди седем години. Както отбелязва Sky News обаче, тази загуба едва ли ще бъде значителна за Coca-Cola, чиято пазарна стойност сега надхвърля 304 милиарда долара.

През 2018 г. британската Whitbread Plc продаде Costa на Coca-Cola за 5,1 млрд. долара. Към момента веригата има над 2000 кафенета във Великобритания и над 3000 в други страни по света, в които работят 35 000 души.

