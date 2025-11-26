BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.69321 BGN
Петрол
61.6 $/барел
Bitcoin
$88,339.1
Последвайте ни
1 USD
1.69321 BGN
Петрол
61.6 $/барел
Bitcoin
$88,339.1
Свят Коя държава от ЕС купува най-много електрически коли?

Коя държава от ЕС купува най-много електрически коли?

bTV Бизнес екип

В периода януари–октомври в ЕС са регистрирани общо 1 473 447 нови електрически автомобила

Регистрациите на нови електрически автомобили с батерии в ЕС са нараснали с 25,7% през октомври спрямо същия месец на миналата година. Въпросът обаче е коя държава в Съюза води в надпреварата за електрически превозни средства. Данните на Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA) показват, че електрическите модели са представлявали 16,4% от всички нови регистрации в ЕС през първите десет месеца на 2025 г., при 13,2% година по-рано, предава Еuronews. 

Снимка: Getty Images / iStock

В периода януариоктомври в ЕС-27 са регистрирани общо 1 473 447 нови електрически автомобила с над 301 000 повече от предходната година. Германия остава най-големият пазар, като отчита над 434 600 нови регистрации и силен годишен ръст от 39,4%, което я прави водещ двигател на увеличението в блока.

Сред четирите най-големи икономики на ЕС Испания е страната с най-бързо разширяващ се пазар: регистрациите там скачат с 89,7% до 81 100 електрически превозни средства. Италия също отбелязва солиден растеж от 26,5%, докато Франция регистрира по-умерено увеличение от 5,3%.

Снимка: iStock

По отношение на темпа на нарастване Полша е страната, която отчита най-силен процентен скок регистрациите на електрически автомобили се увеличават със 124,6% на годишна база. Въпреки това общият брой от 30 641 нови електрически превозни средства означава, че техният дял е едва 6,4% от целия автомобилен пазар. Съществен ръст показват и държави с по-малки пазари като Словения (+99,3%), Словакия (+77,5%), Литва (+62,7%) и България (+58,1%).

Коя марка коли се е повреждала най-често през 2025 г.?

Няколко страни обаче отчитат спад в регистрациите, сред които Хърватия, Люксембург, Малта, Румъния и Естония. В същото време общият автомобилен пазар в ЕС продължава да се разширява: регистрациите на всички типове нови автомобили се увеличават с 1,4% през първите десет месеца на 2025 г., което означава четвърти пореден месец на растеж, посочват от ACEA.

Хибридно-електрическите модели остават най-търсеният избор сред потребителите, като заемат 34,6% от пазара. Делът на бензиновите и дизеловите автомобили общо спада до 36,6% спрямо 46,3% през предходната година.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата