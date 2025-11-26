Коя държава от ЕС купува най-много електрически коли?

В периода януари–октомври в ЕС са регистрирани общо 1 473 447 нови електрически автомобила

Регистрациите на нови електрически автомобили с батерии в ЕС са нараснали с 25,7% през октомври спрямо същия месец на миналата година. Въпросът обаче е коя държава в Съюза води в надпреварата за електрически превозни средства. Данните на Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA) показват, че електрическите модели са представлявали 16,4% от всички нови регистрации в ЕС през първите десет месеца на 2025 г., при 13,2% година по-рано, предава Еuronews.

Снимка: Getty Images / iStock

В периода януари–октомври в ЕС-27 са регистрирани общо 1 473 447 нови електрически автомобила – с над 301 000 повече от предходната година. Германия остава най-големият пазар, като отчита над 434 600 нови регистрации и силен годишен ръст от 39,4%, което я прави водещ двигател на увеличението в блока.

Сред четирите най-големи икономики на ЕС Испания е страната с най-бързо разширяващ се пазар: регистрациите там скачат с 89,7% до 81 100 електрически превозни средства. Италия също отбелязва солиден растеж от 26,5%, докато Франция регистрира по-умерено увеличение от 5,3%.

Снимка: iStock

По отношение на темпа на нарастване Полша е страната, която отчита най-силен процентен скок – регистрациите на електрически автомобили се увеличават със 124,6% на годишна база. Въпреки това общият брой от 30 641 нови електрически превозни средства означава, че техният дял е едва 6,4% от целия автомобилен пазар. Съществен ръст показват и държави с по-малки пазари като Словения (+99,3%), Словакия (+77,5%), Литва (+62,7%) и България (+58,1%).

Няколко страни обаче отчитат спад в регистрациите, сред които Хърватия, Люксембург, Малта, Румъния и Естония. В същото време общият автомобилен пазар в ЕС продължава да се разширява: регистрациите на всички типове нови автомобили се увеличават с 1,4% през първите десет месеца на 2025 г., което означава четвърти пореден месец на растеж, посочват от ACEA.

Хибридно-електрическите модели остават най-търсеният избор сред потребителите, като заемат 34,6% от пазара. Делът на бензиновите и дизеловите автомобили общо спада до 36,6% спрямо 46,3% през предходната година.

