Shein отваря първите си постоянни магазини в тази европейска държава

Азиатската компания за бърза мода Shein избра Франция като първата европейска държава, в която ще отвори постоянни физически магазини. Първият обект ще бъде разположен като корнер в универсален магазин в Париж, а впоследствие ще бъдат открити още пет – в Дижон, Реймс, Гренобъл, Анже и Лимож, предава BBC.

От компанията заявиха пред BBC, че Франция представлява „естествен избор“ за дебюта им във физическата търговия, тъй като е влиятелен глобален моден пазар. Марката e известна с достъпните си и актуални облекла и често е подлагана на критики относно екологичното си въздействие и условията на труд в производствената си верига.

До този момент Shein е отваряла само временни pop-up магазини в градове като Мадрид и Париж, но не е разполагала с постоянни физически обекти. Сега новите магазини ще бъдат реализирани чрез партньорство с френската компания за търговски имоти Societe des Grands Magasins (SGM), която управлява популярни универсални магазини. Именно в такива пространства ще бъдат разположени и „shop-in-shop“ корнерите на Shein.

Според компанията, новите обекти ще създадат около 200 работни места в страната. В официалното изявление се подчертава, че партньорството със SGM има за цел да вдъхне нов живот на централните търговски зони и универсалните магазини във френските градове.

„Като избира Франция за тестова локация за физическо присъствие, Shein цели да предложи добавена стойност както за френските потребители, така и за местната търговия“, се казва още в позицията на компанията. Въпреки глобалното си присъствие в над 150 държави, досега Shein оперира основно онлайн чрез своя уебсайт и мобилно приложение.

Основана в Китай през 2008 г. и със седалище в Сингапур, компанията е често критикувана за модела си на бърза мода, който разчита на бързо производство на нискобюджетни дрехи по последните тенденции. През 2024 г. разследване на швейцарската организация Public Eye показа, че работници при някои от доставчиците на Shein са работили до 75 часа седмично, въпреки обещанията на фирмата да подобри условията на труд.

