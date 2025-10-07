„Не знам как ще изхранвам децата си“: Как спирането на федералното правителство в САЩ влияе на служителите?

Много от скужителите остават без доходи, докато институциите са затворени

Федералното правителство на САЩ официално прекрати голяма част от дейността си, след като Конгресът и Белият дом не успяха да постигнат споразумение за финансиране. Последствията за страната вече се усещат – от забавяне на въздушния трафик и научни изследвания, до излизането на 750 000 служители в принудителен неплатен отпуск и замразяване на заплатите на военните.

Снимка: iStock

Одри Мъри, която вече близо 30 години работи като чистачка в Музея на американската история „Смитсониън“, признава, че не спи от тревога заради спирането на работата на федералното правителство. На 65 години, тя е една от стотиците хиляди федерални изпълнители, чийто поминък е застрашен заради политическото напрежение във Вашингтон. „Толкова е тъжно, че се отнасят с живота ни като с пионка. Искам просто да ни оставят да работим – ние издържаме семействата си“, споделя тя, пред CNN.

Докато федералните служители обикновено получават заплащане със задна дата след края на блокирането, това не важи за работещите по договор. Много от тях, включително чистачи, охранители, служители в столови и други в сферата на услугите, остават без доходи по време на затваряне на държавни институции. Ако например музеите на Смитсониън спрат дейност, каквито са плановете при продължаване на блокирането, Мъри се притеснява как ще се грижи за трите си деца и внуци. „Не става дума за мен – бих минала и без храна. Но те трябва да имат какво да ядат“, казва тя.

За разлика от директните федерални служители, наетите по договор нямат гаранция за възстановяване на заплатите. Правозащитни организации като Националния проект за трудово право обясняват, че тези работници получават заплащане единствено за извършени услуги – а ако сградите са затворени, няма извършени услуги, следователно няма и доход. Това поставя в още по-неблагоприятна позиция нископлатените работници, много от които живеят от заплата до заплата и имат ограничени финансови буфери. Според синдикати, жените и хората от расови малцинства са сред най-засегнатите.

Снимка: Reuters

Въпреки че има опция за кандидатстване за обезщетения за безработица, тя не винаги е подходяща – особено за имигранти. Мария Мадонадо, самотна майка от Ел Салвадор с 26 години в САЩ, се колебае да потърси помощ, въпреки че работата ѝ като чистачка в сградата на IRS е засегната. Тя се страхува, че подаването на заявление може да повлияе на шансовете ѝ да получи американско гражданство. „Чувствам се излъгана – мислех, че държавната работа е стабилна, но явно не е така“, казва тя.

Политическото напрежение и липсата на решение засилват несигурността. Кампания за осигуряване на заплащане със задна дата за федералните изпълнители се провали по време на предишното рекордно 35-дневно блокиране през 2018–2019 г. Сега сенаторката Тина Смит и конгресменката Аяна Пресли предлагат законодателство, което да гарантира компенсации до $1442 седмично за засегнатите. Но все още няма яснота дали администрацията на Тръмп ще подкрепи подобна мярка. Междувременно хиляди работници, включително самотни майки и основни издръжници на семействата си, продължават да живеят в несигурност и страх от утрешния ден.

