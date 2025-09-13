Септемврийски стачки в Италия – какво е важно за пътуващите

Протестните действия идват след края на летния мораториум за стачки

Септември се очертава като труден месец за пътуващите в Италия заради серия от регионални и национални стачки, които ще засегнат авиацията, железопътния и градския транспорт. Протестните действия идват след края на летния мораториум (franchigia estiva), който забраняваше стачки в пиковия сезон.

Министерството на инфраструктурата и транспорта вече е потвърдило повече от 20 отделни акции само за този месец. Най-сериозни смущения се очакват на 14, 15 и 26 септември, съобщи Euronews.

На 14 септември наземният персонал на миланските летища „Линате“ и „Малпенса“ ще спре работа за 24 часа, което може да доведе до отменени или закъснели полети на два от най-натоварените въздушни хъба в Северна Италия.

Ден по-късно, на 15 септември, служители на Trenitalia Intercity и IC Calabria ще проведат стачка от 9:00 до 17:00 ч., като паралелни протести в Ла Специя, Пиза и Умбрия също ще предизвикат закъснения.

Още по-мащабни действия се очакват на 26 септември, когато няколко синдиката в авиацията планират координирана 24-часова стачка. Тогава багажни работници, наземен персонал и екипажи на авиокомпания Volotea ще спрат работа едновременно, което се очаква да причини сериозни опашки, закъснения и масови отменени полети из страната.

Причините за напрежението са свързани с искания за по-добри условия на труд, актуализирани колективни трудови договори и решаване на хроничния недостиг на персонал в транспортния сектор. Макар действията да са разпокъсани между различни синдикати и групи работници, националните стачки обещават значителни затруднения.

Пътниците са съветвани да следят актуалната информация директно при своите авиокомпании или железопътни оператори преди отпътуване. Официалният календар на стачките е публикуван от Министерството на инфраструктурата и транспорта на Италия.

