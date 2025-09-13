1 USD
1.66908 BGN
Петрол
66.44 $/барел
Bitcoin
$115,902.0
Последвайте ни
1 USD
1.66908 BGN
Петрол
66.44 $/барел
Bitcoin
$115,902.0
Свят Септемврийски стачки в Италия – какво е важно за пътуващите

Септемврийски стачки в Италия – какво е важно за пътуващите

bTV Бизнес екип

Протестните действия идват след края на летния мораториум за стачки

Септември се очертава като труден месец за пътуващите в Италия заради серия от регионални и национални стачки, които ще засегнат авиацията, железопътния и градския транспорт. Протестните действия идват след края на летния мораториум (franchigia estiva), който забраняваше стачки в пиковия сезон.

Министерството на инфраструктурата и транспорта вече е потвърдило повече от 20 отделни акции само за този месец. Най-сериозни смущения се очакват на 14, 15 и 26 септември, съобщи Euronews.

На 14 септември наземният персонал на миланските летища „Линате“ и „Малпенса“ ще спре работа за 24 часа, което може да доведе до отменени или закъснели полети на два от най-натоварените въздушни хъба в Северна Италия.

Тази малка грешка със старата банкова карта може да ви струва много

Ден по-късно, на 15 септември, служители на Trenitalia Intercity и IC Calabria ще проведат стачка от 9:00 до 17:00 ч., като паралелни протести в Ла Специя, Пиза и Умбрия също ще предизвикат закъснения.

Още по-мащабни действия се очакват на 26 септември, когато няколко синдиката в авиацията планират координирана 24-часова стачка. Тогава багажни работници, наземен персонал и екипажи на авиокомпания Volotea ще спрат работа едновременно, което се очаква да причини сериозни опашки, закъснения и масови отменени полети из страната.

Могат ли роботите да помогнат за недостига на здравен персонал?

Причините за напрежението са свързани с искания за по-добри условия на труд, актуализирани колективни трудови договори и решаване на хроничния недостиг на персонал в транспортния сектор. Макар действията да са разпокъсани между различни синдикати и групи работници, националните стачки обещават значителни затруднения.

Пътниците са съветвани да следят актуалната информация директно при своите авиокомпании или железопътни оператори преди отпътуване. Официалният календар на стачките е публикуван от Министерството на инфраструктурата и транспорта на Италия.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата