Могат ли роботите да помогнат за недостига на здравен персонал?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Българин е в ТОП 3 най-млади милиардери
Тазгодишният списък включва 33 милиардери под 50 години
Създаден е първият автономен робот, с цел да подпомага медицинските сестри
Изкуственият интелект и неговите възможности се развиват ежедневно, а определени дейности вече изцяло се извършват от роботи. Един от секторите, в които роботизацията напредва все по-бързо е медицината. Десетки машини и технологии успяват да спасят човешки животи, но могат ли те да заменят и персонала е болниците?
Според данни на Световната здравна организация, в световен мащаб се наблюдава значителен недостиг на здравен персонал, като се очаква недостигът на медицински сестри да достигне 4,5 милиона до 2030 г. Приблизително една трета от тях страдат от симптоми на прегаряне, включително емоционално изтощение, предава CNN.
В този контекст се появи и първият автономен робот, задвижван от изкуствен интелект, създаден с цел да подпомага медицинските сестри при рутинни и физически натоварващи задачи като доставка на медикаменти и насочване на пациенти. Според компанията Foxconn, стояща зад проекта, Nurabot е в състояние да облекчи натоварването на сестринския персонал с до 30%.
В момента той преминава пилотно тестване в болницата за ветерани в Тайчунг, Тайван. Роботът поема повтарящи се дейности, освобождавайки време за медицинските сестри, което им позволява да се концентрират върху вземането на важни решения и грижите за пациентите. Разработен само за 10 месеца, Nurabot е в изпитателен режим от април 2025 г., а търговското му пускане се планира за началото на 2026 г. Машина използва AI структурата на NVIDIA, която му позволява самостоятелно ориентиране, планиране на задачи и реакция на вербални и физически сигнали.
Nurabot е създаден да подпомага, а не да замества медицинските сестри. Но освен недостига на персонал, здравният сектор е изправен и пред демографски предизвикателства – според СЗО, населението над 60-годишна възраст ще нарасне с 40% до 2030 г. Специалисти като проф. Рик Куан от Хонконг подчертават, че роботи с изкуствен интелект могат да поемат рутинни задачи, но отбелязват и трудности като необходимост от адаптиране на болничната инфраструктура, нужда от етични протоколи и съображения за сигурността.
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Тазгодишният списък включва 33 милиардери под 50 години
Икономиката на Русия рязко се охлажда
Кои са основните причини, които движат разликите в неравенството в богатството?