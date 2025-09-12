Могат ли роботите да помогнат за недостига на здравен персонал?

Създаден е първият автономен робот, с цел да подпомага медицинските сестри

Изкуственият интелект и неговите възможности се развиват ежедневно, а определени дейности вече изцяло се извършват от роботи. Един от секторите, в които роботизацията напредва все по-бързо е медицината. Десетки машини и технологии успяват да спасят човешки животи, но могат ли те да заменят и персонала е болниците?

Снимка: Getty Images / iStock

Според данни на Световната здравна организация, в световен мащаб се наблюдава значителен недостиг на здравен персонал, като се очаква недостигът на медицински сестри да достигне 4,5 милиона до 2030 г. Приблизително една трета от тях страдат от симптоми на прегаряне, включително емоционално изтощение, предава CNN.

В този контекст се появи и първият автономен робот, задвижван от изкуствен интелект, създаден с цел да подпомага медицинските сестри при рутинни и физически натоварващи задачи като доставка на медикаменти и насочване на пациенти. Според компанията Foxconn, стояща зад проекта, Nurabot е в състояние да облекчи натоварването на сестринския персонал с до 30%.

В момента той преминава пилотно тестване в болницата за ветерани в Тайчунг, Тайван. Роботът поема повтарящи се дейности, освобождавайки време за медицинските сестри, което им позволява да се концентрират върху вземането на важни решения и грижите за пациентите. Разработен само за 10 месеца, Nurabot е в изпитателен режим от април 2025 г., а търговското му пускане се планира за началото на 2026 г. Машина използва AI структурата на NVIDIA, която му позволява самостоятелно ориентиране, планиране на задачи и реакция на вербални и физически сигнали.

Nurabot е създаден да подпомага, а не да замества медицинските сестри. Но освен недостига на персонал, здравният сектор е изправен и пред демографски предизвикателства – според СЗО, населението над 60-годишна възраст ще нарасне с 40% до 2030 г. Специалисти като проф. Рик Куан от Хонконг подчертават, че роботи с изкуствен интелект могат да поемат рутинни задачи, но отбелязват и трудности като необходимост от адаптиране на болничната инфраструктура, нужда от етични протоколи и съображения за сигурността.

