Създават най-дългия плаж в света, ето къде ще е той

Целта на държавата - изпълнител е да насърчи екотуризма

Обединените арабски емирства са известни с големите си и амбициозни проекти. След емблематични обекти като Бурдж Халифа и джамията “Шейх Зайед”, Дубай има нова инициатива за развитие на плажа Джебел Али. Идеята е това да се превърне в най-дългия плаж в света.

Проектът за плажа Джебел Али е част от стратегията на ОАЕ за развитие на устойчиви пространства, като отговаря на градоустройствения план на Дубай за 2040 година. Основната цел е четворно увеличаване на площта на обществените плажове. Под ръководството на шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум и шейх Хамдан бин Мохамед, новият плаж ще бъде 6,6 километра крайбрежие.

След завършване на проекта плажната зона ще включва специална 2,5-километрова зона за гмуркане, алея с платформи за наблюдение и обширни зони за почивка и зеленина, простиращи се върху 330 хектара. Плажът ще бъде оформен така, че да се вписва в съществуващия резерват за дива природа, предава TN news. Идеята е посетителите да наблюдават естествената среда на различни животински видове, включително костенурки.

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.

Плажът ще бъде структуриран в три отделни зони, всяка със своя уникална концепция: Динамичният център на плажа или The Pearl (Перлата) е първата зона. Там ще има семейни пространства за забавления, плувни басейни, зони за спорт, детски площадки и заведения за хранене, включително плаващ ресторант. Следващата зона е The Sanctuary (Светилището) и ще бъде посветена на опазването на морската екосистема. Създателите ще предложат и образователни дейности за подрастващите. Третата зона - The Nest (Гнездото), ще бъде оформена около мангрова растителност. Територията ще включва екологичен център за проучвания относно биоразнообразието, програми за рехабилитация и грижи за костенурки.

Проектът е плануват така, че да минимизира въздействието върху дивата природа и екосистеми. Изграждането ще бъде съобразено със съхраняването на морските обитатели, мангровите гори и всички природни ресурси, като в същото време ще бъде възможност за туристическа печалба. Сред основните цели на инициативата е да се разшири достъпът на обществото до плажовете, но и да се създадат нови възможности за екологично образование. Освен традиционните плажни дейности, проектът ще интегрира програми за наблюдение на костенурки, образователни работилници и природозащитни кампании.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN