Саудитска Арабия повиши цените на петрола си до рекордни нива, тъй като войната в Близкия изток ограничи достъпа на света до видовете суров петрол, произвеждани от кралството, предаде Ройтерс.



Клиентите на Saudi Aramco в Азия ще трябва да плащат 19,50 долара над бенчмарка Oman-Dubai за барел Arab Light през май. През последните 26 години премията никога не е надвишавала 10 долара за барел.



Цените за всички видове петрол до всяка дестинация са се увеличили до рекордни нива.

Клиентите в Европа ще трябва да плащат за саудитски петрол следващия месец между 24 и 30 долара за барел над бенчмарка Брент, който днес се търгува на около 108 долара за барел.



Налични са само два от петте вида петрол, които Саудитска Арабия обикновено предлага за доставка. По-голямата част от петрола й обикновено се товарят в Персийския залив, но иранската заплаха за корабоплаването през Ормузкия проток принуди потоците да бъдат пренасочвани.



Междувременно петролните фючърси се понижават слабо, парирайки новото поскъпване в началото на днешната търговия с оглед на непотвърдени съобщения за потенциално прекратяване на огъня в Близкия изток. Твърди се, че САЩ, Иран и група регионални посредници преговарят за условията на евентуално 45-дневно примирие, което би могло да проправи пътя за по-трайно разрешаване на конфликта.





Към 15.00 часа българско време фючърсите на петрол Брент се понижават с 0,32% към 108,67 долара за барел, а на американския лек суров петрол WTI - с 1,15% към 110,26 долара за барел, след като статрираха търговията в понеделник с ръст съответно към 111,23 и към 115,48 долара за барел.



Тази промяна в инвеститорските настроения последва новия ултиматум на Доналд Тръмп към Иран и заплахите му срещу гражданската инфраструктура на Ислямската република, ако не успее да отвори отново Ормузкия проток, предаде БНР. Техеран отхвърли последното искане, оставяйки Ормузкия проток на практика затворен.



През уикенда пък ОПЕК + предупреди след среща през уикенда, че свързаните с войната щети върху енергийната инфраструктура могат да имат трайни последици за доставките на петрол дори след отшумяване на военните действия.