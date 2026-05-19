1 USD
1.1648 BGN
Свят САЩ въвеждат 30-дневен прозорец без санкции за руския петрол, превозван по море

bTV Бизнес екип

Мярката ще съдейства за пренасочване на съществуващите доставки към държавите, които имат най-голяма нужда от тях

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт обяви ново 30-дневно удължаване на отмяната на санкциите срещу руския петрол, съобщи Ройтерс, цитира БНР. По думите на Бесънт, този генерален лиценз ще подпомогне стабилизирането на физическия пазар на суров петрол и ще гарантира, че доставките ще достигат до държавите, които са най-уязвими по отношение на енергийните ресурси. В публикация в социалната мрежа „Х“ той допълни, че американската администрация ще координира действията си с тези страни и при необходимост ще издава специални лицензи.

Снимка: pixabay

Финансовият министър отбеляза още, че мярката ще съдейства за пренасочване на съществуващите доставки към държавите, които имат най-голяма нужда от тях. Според него това ще ограничи възможността на Китай да трупа петрол на по-ниски цени.

От Ройтерс уточняват, че отмяната на санкциите се отнася за руския петрол, който вече се транспортира по море. Първоначалното облекчение беше мотивирано с необходимостта да бъде компенсиран недостигът на международните пазари, причинен от блокадата на Ормузкия проток.

Войната в Иран вече е струвала на компаниите над 25 млрд. долара

Досегашната дерогация не е оказала съществен ефект върху понижаването на цените на петрола. Въпреки това тя е помогнала на Индия, която беше сред най-големите купувачи на руски петрол преди САЩ да наложат строги санкции срещу водещите руски петролни компании като част от натиска върху Москва заради войната в Украйна.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

