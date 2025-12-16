САЩ отхвърли офертата на Xtellus за активите на „Лукойл“

Активите на „Лукойл“ са оценявани на около 22 млрд. долара

Американската банка Xtellus Partners се състезаваше с редица енергийни компании като Exxon Mobil и Chevron, унгарската MOL и американския инвестиционен фонд Carlyle, за активите на руската петролна компания „Лукойл“. Въпреки усилията на Xtellus, Министерството на финансите на САЩ отхвърли офертата на групата като отказа допълнителен коментар, цитира БГ НЕС.

Снимка: Reuters

„Лукойл“ реши да предложи продажбата на своите чуждестранни активи след наложените санкции от президента Доналд Тръмп през октомври, които засегнаха и „Роснефт“. Целта на санкциите беше да се упражни натиск върху Москва за постигане на мирно споразумение относно конфликта в Украйна. Активите на „Лукойл“ са оценявани на около 22 млрд. долара и включват добивни проекти за нефт и газ, рафинерии и над 2000 бензиностанции, разположени в Европа, Централна Азия, Близкия изток и Северна и Южна Америка.

Офертата на Xtellus предвиждаше организирането на безкасов суап на ценни книжа на „Лукойл“, притежавани от американски инвеститори, които да бъдат върнати на руската компания в замяна на глобалните ѝ активи. Според източници именно тази оферта е била предпочитана от „Лукойл“, но нейното изпълнение се оказало изключително сложно. Xtellus е консултирала различни партньори, сред които американският милиардер Тод Боели и инвестиционната група Allied Investment Partners от Обединените арабски емирства, като двете страни дори са подписали предварителен договор за покупко-продажба на дялове.

Причината за отхвърлянето на предложението е, че Министерството на финансите не разрешава използването на санкционирани ценни книжа в подобни сделки. Сега планът на Xtellus е да обжалва решението на по-високо ниво и да подаде заявление за лиценз, който да позволи достъп до засегнатите ценни книжа.

Американските инвестиционни фондове притежават значителни пакети акции на „Лукойл“, които бяха замразени и обезценени след руското нахлуване в Украйна през 2022 г., причинявайки загуби за милиарди долари. Идеята на офертата беше тези акции да бъдат върнати на „Лукойл“ срещу активите, които след това да бъдат продадени на енергийни компании, а средствата – да бъдат изплатени на инвеститорите.

Миналата седмица Министерството на финансите на САЩ удължи крайния срок за преговори с „Лукойл“ до 17 януари. Това удължаване, определено като общ лиценз, позволява на заинтересованите страни да сключват условни договори за продажбата на активите и да завършат работата по сделките, която вече е започнала. Същевременно надпреварата между глобалните енергийни компании остава активна, като интересът към стратегическите активи на „Лукойл“ продължава да бъде голям.

