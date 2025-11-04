САЩ придобиват дял в компания за редки земни елементи, за да ограничат зависимостта си от Китай

Редките земни елементи са жизненоважни за производството на високотехнологични компоненти

Американското правителство ще придобие дял в стартъп, занимаващ се с преработка на редки земни елементи, съобщи компанията, докато САЩ продължават усилията си да намалят зависимостта си от Китай в този стратегически сектор.

Фирмата Vulcan Elements, със седалище в Северна Каролина, обяви, че правителството на Съединените щати ще си сътрудничи с частни инвеститори, които ще вложат общо 550 милиона долара в капитала на компанията. Според информацията федералната власт ще предостави заем от 620 милиона долара и грант от 50 милиона долара, срещу което ще получи акции на Vulcan Elements на стойност 50 милиона долара, предава БГ НЕС.

Редките земни елементи са жизненоважни за производството на високотехнологични компоненти, използвани в автомобилостроенето, електрониката и отбранителната индустрия. Те са сред ключовите суровини, от които зависи технологичната независимост на всяка голяма икономика.

„Ние сме напълно фокусирани върху връщането на производството на критични минерали и редки земни елементи обратно в страната, за да осигурим стабилна, сигурна и надеждна американска верига на доставки,“ заяви министърът на търговията Хауърд Лутник в прессъобщение, публикувано в понеделник.

Китай остава водещият световен производител на тези минерали и от април въведе задължително лицензиране за износ на някои от тях, което оказа влияние върху глобалните производствени вериги. В резултат редките земни елементи се превърнаха в основна точка на напрежение в търговските отношения между Вашингтон и Пекин, като американската страна обвинява Китай, че умишлено забавя издаването на износни лицензи, за да запази стратегическото си предимство.