Печели ли Китай търговската война срещу САЩ? Ето какво казват данните

Пекин диверсифицира търговията си и намалява зависимостта от САЩ

Търговската война между Китай и САЩ се засили още през февруари 2025 г., когато президентът Доналд Тръмп наложи мита върху вноса от Китай, Канада и Мексико, считано от 1 февруари. Оттогава отношенията между Вашингтон и Пекин са напрегнати, като взаимните тарифи понякога достигат трицифрени нива.

Но след като Тръмп и китайският лидер Си Дзинпин се срещнаха в Южна Корея миналия четвъртък, за да обсъдят търговия и други въпроси, Тръмп се съгласи да намали митата върху китайски стоки с 10% в замяна на обещания, че Пекин ще ограничи потока от фентанил в САЩ. Ефективната митническа ставка ще продължи да бъде около 47% за китайски стоки, влизащи в САЩ, пише CNN.

Но как се справя Китай, откакто Тръмп започна втория си мандат като президент и бяха наложени мита по целия свят? Ето какво показват данните.

Китай намалява покупките на американски стоки

Снимка: iStock

Дори преди втория мандат на Тръмп, износът на Китай за САЩ намаляваше. Това се ускори още повече през последните няколко месеца. През септември 2025 г. износът възлиза на 34,3 млрд. долара, спрямо 47 млрд. за същия месец година по-рано, което е спад от 27%.

Въпреки това, общият китайски износ за света се е увеличил с 6,1% за годината, а само през септември е отчетен ръст от 8,3% на годишна база. Това показва, че Китай успешно диверсифицира пазарите си и търси нови търговски партньори извън САЩ.

Освен това страната увеличава вноса от други държави, като замества американските стоки с алтернативи.

Соя и говеждо месо: Какво следва в търговските преговори между Китай и САЩ

Снимка: Getty Images / iStock

Соята, ключова стока както за Китай, така и за САЩ, беше важна част от търговските преговори.

Въпреки че китайският внос на американска соя намалява постоянно през последните няколко месеца, за първи път от години Китай не е внасял соя от САЩ през септември. Вместо това Китай се е насочил към Бразилия и Аржентина, където доставките на соя за Китай продължават да растат. През септември аржентинското правителство временно преустанови таксата си за износ на соя, което накара китайското правителство да закупи около 1,2 милиона метрични тона от южноамериканската страна.

Фючърсите на соята в Чикаго, които проследяват световните цени на соята, се повишиха по-рано тази седмица преди разговорите между Си и Тръмп. След срещата между двамата лидери Китай се съгласи да купи 12 милиона метрични тона соя този сезон и се ангажира да купува по 25 милиона метрични тона годишно през следващите три години, заяви миналия четвъртък министърът на финансите Скот Бесент.

Снимка: iStock

Междувременно Китай, третият по големина купувач на американско говеждо месо, купува много по-малко от стоката през последните месеци. От януари до юли тази година страната е закупила американско говеждо месо на стойност 481 милиона долара, което представлява 8% от износа на говеждо месо от САЩ, според данни на Министерството на земеделието на САЩ. Това е спад от 47% в сравнение със същия период на миналата година, когато китайските покупки на американско говеждо месо представляват 15% от общия износ на говеждо месо.

Както е в случая със соята, Китай запълни празнината, като увеличи покупките си от други страни, а именно Австралия и Аржентина, след като по-рано тази година Китай не успя да поднови договорите за говеждо месо със САЩ.

Китайският внос на американско говеждо месо продължава да намалява. Миналия месец страната е закупила американско говеждо месо на стойност 11 милиона долара, което е спад с 90% в сравнение със септември миналата година, когато е закупила американско говеждо месо на стойност 110 милиона долара, според данни, публикувани от Главната митническа администрация на Китай.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN