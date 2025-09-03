САЩ отнемат на TSMC разрешението за износ на чип оборудване към Китай

TSMC е най-големият в света договорен производител на чипове

Администрацията на президента Доналд Тръмп отмени разрешението на тайванския гигант в производството на полупроводници TSMC да изнася американско оборудване за производство на чипове в Китай без лиценз, допълнително ограничавайки достъпа на страната до американски технологии, предаде АФП.

Ходът идва след решението на Министерството на търговията на САЩ да прекрати програмата „Validated End-User“ (VEU), която позволяваше на избрани чуждестранни производители на полупроводници да изнасят американски технологии и стоки без лиценз за производство на чипове в Китай.

„TSMC получи уведомление от правителството на САЩ, че нашето VEU разрешение за TSMC Nanjing ще бъде отнето, считано от 31 декември 2025 г. Докато оценяваме ситуацията и предприемаме подходящи мерки, включително диалог с правителството на САЩ, оставаме напълно ангажирани да гарантираме непрекъснатата работа на TSMC Nanjing“, заяви говорител на Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

TSMC е най-големият в света договорен производител на чипове, използвани във всичко – от смартфони до ракети, като сред клиентите му са Nvidia и Apple. Най-усъвършенстваното му производство обаче остава концентрирано в Тайван.

Бюрото за индустрия и сигурност към Министерството на търговията заяви, че бившите участници в програмата VEU ще имат 120 дни след публикуването на новото правило във Federal Register, за да кандидатстват и получат лицензи за износ. Според ведомството лицензи ще бъдат издавани за поддържане на съществуващи заводи в Китай, но не и за „разширяване на капацитета или модернизиране на технологиите“.

