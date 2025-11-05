САЩ отбелязаха най-дългото спиране на федералните агенции в историята

В ежедневието на американците последствията вече са осезаеми

Спирането на дейността на федералните агенции в САЩ вече навлезе в своя 36-и ден и няма признаци, че скоро ще бъде постигнато споразумение за федералния бюджет, съобщава ДПА, цитира БТА.

Снимка: iStock

Досега най-дългото спиране на дейността на федералните агенции се случи по време на първия мандат на Доналд Тръмп, когато продължи 35 дни между края на 2018 г. и началото на 2019 г.

Колко дълго ще продължи сегашният "шътдаун" зависи от това, кога демократите и републиканците в Конгреса ще успеят да постигнат компромис относно бюджета. Очаква се Сенатът да проведе допълнителни гласувания по-късно днес, докато Камарата на представителите засега няма планирани заседания тази седмица, въпреки че може да се събере при необходимост.

Липсата на одобрен бюджет оставя федералните власти без средства за текущите им операции. По тази причина федералните разходи са почти напълно спрени, което застрашава функционирането на редица агенции и служби, с изключение на тези, които се считат за жизненоважни.

В ежедневието на американците последствията вече са осезаеми. Много федерални служители не получават заплати от октомври насам, на летищата се образуват дълги опашки, тъй като процедурите по чекиране не се изпълняват нормално.

Освен това хората, разчитащи на хранителни помощи, трябва да чакат по-дълго за тях, а институциите, класифицирани като несъществени, са били принудени да затворят или да изпратят персонала си в принудителен отпуск. Американският Конгрес трябваше да приеме нов федерален бюджет до края на септември, но предложението за преходен бюджет от Републиканската партия на Тръмп не получи необходимото мнозинство.

