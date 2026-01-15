САЩ официално започнаха да продават венецуелски петрол

Президентът Доналд Тръмп обяви, че планира да използва огромните петролни запаси на страната за икономически цели

Съединените щати завършиха първата си продажба на венецуелски петрол на стойност 500 милиона долара, съобщи служител на администрацията, предаде CNN. Допълнителни продажби се очакват в следващите дни и седмици, уточни той.

Снимка: Getty Images / iStock

Това се случва в контекста на последните събития във Венецуела, след като САЩ извършиха военна операция и задържаха президента Николас Мадуро по-рано този месец. Президентът Доналд Тръмп обяви, че планира да използва огромните петролни запаси на страната за икономически цели. В петък Тръмп добави, че петролната индустрия ще инвестира поне 100 милиарда долара за възстановяване на затруднения енергиен сектор на Венецуела, макар точният източник на тази цифра да остава неясен.

Плановете за използване на венецуелския петрол обаче бяха посрещнати със скептицизъм от ръководители на американски енергийни компании. Главният изпълнителен директор на ExxonMobil, Дарън Уудс, коментира, че това е „неинвестиционно“ начинание и посочи, че са необходими редица правни и търговски рамки, за да се оцени потенциалната възвръщаемост на инвестицията.

Няколко други топ ръководители също изразиха нежелание да правят бизнес във Венецуела. След продължителна среща в Белия дом, Тръмп и неговите помощници не успяха да получат сериозни ангажименти от компаниите за инвестиции на милиарди долари.

В изявление говорителят на Белия дом Тейлър Роджърс заяви, че „екипът на президента улеснява позитивни и текущи дискусии с петролни компании, които са готови и желаят да направят безпрецедентни инвестиции за възстановяване на петролната инфраструктура на Венецуела“. Според Ройтерс, венецуелският суров петрол се предлага на търговците с отстъпка в сравнение с конкурентни източници, като канадския петрол.

