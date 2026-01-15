BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1651 BGN
Петрол
63.08 $/барел
Bitcoin
$96,674.0
Последвайте ни
1 USD
1.1651 BGN
Петрол
63.08 $/барел
Bitcoin
$96,674.0
Свят САЩ официално започнаха да продават венецуелски петрол

САЩ официално започнаха да продават венецуелски петрол

bTV Бизнес екип

Президентът Доналд Тръмп обяви, че планира да използва огромните петролни запаси на страната за икономически цели

Съединените щати завършиха първата си продажба на венецуелски петрол на стойност 500 милиона долара, съобщи служител на администрацията, предаде CNN. Допълнителни продажби се очакват в следващите дни и седмици, уточни той.

Снимка: Getty Images / iStock

Това се случва в контекста на последните събития във Венецуела, след като САЩ извършиха военна операция и задържаха президента Николас Мадуро по-рано този месец. Президентът Доналд Тръмп обяви, че планира да използва огромните петролни запаси на страната за икономически цели. В петък Тръмп добави, че петролната индустрия ще инвестира поне 100 милиарда долара за възстановяване на затруднения енергиен сектор на Венецуела, макар точният източник на тази цифра да остава неясен.

Плановете за използване на венецуелския петрол обаче бяха посрещнати със скептицизъм от ръководители на американски енергийни компании. Главният изпълнителен директор на ExxonMobil, Дарън Уудс, коментира, че това е неинвестиционно“ начинание и посочи, че са необходими редица правни и търговски рамки, за да се оцени потенциалната възвръщаемост на инвестицията.

Американските петролни компании искат гаранции от Вашингтон, преди да инвестират във Венецуела

Няколко други топ ръководители също изразиха нежелание да правят бизнес във Венецуела. След продължителна среща в Белия дом, Тръмп и неговите помощници не успяха да получат сериозни ангажименти от компаниите за инвестиции на милиарди долари.

В изявление говорителят на Белия дом Тейлър Роджърс заяви, че екипът на президента улеснява позитивни и текущи дискусии с петролни компании, които са готови и желаят да направят безпрецедентни инвестиции за възстановяване на петролната инфраструктура на Венецуела“. Според Ройтерс, венецуелският суров петрол се предлага на търговците с отстъпка в сравнение с конкурентни източници, като канадския петрол.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Iute Group получи одобрение от Националната банка на Украйна за създаване на дигитална банка в Украйна Съдържание от партньори

Iute Group получи одобрение от Националната банка на Украйна за създаване на дигитална банка в Украйна

Iute Group, основаната в Естония банкова група, получи одобрение от Националната банка на Украйна и подписа споразумение да работи за създаване на дигитална банка в Украйна

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата