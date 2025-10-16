1 USD
Свят САЩ изтегля от пазара 16 марки канела с повишени нива на олово

САЩ изтегля от пазара 16 марки канела с повишени нива на олово

bTV Бизнес екип

Замърсените подправки са били разпространени в цялата страна

Агенцията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) изтегля от пазара 16 различни марки смляна канела, заради установени завишени нива на олово в продуктите. Според здравните експерти, продължителното излагане на това тежко метално съединение може да доведе до сериозни неврологични проблеми, включително затруднения в ученето при малки деца, съобщава NY Post. 

Снимка: Canva

Замърсените подправки са били разпространени в хранителни вериги и търговски обекти в цялата страна. Поради дългия срок на годност на смляната канела, от FDA препоръчват на потребителите да прегледат внимателно наличностите си вкъщи и при нужда незабавно да изхвърлят засегнатите продукти.

Първоначално изтеглянето на определени марки канела е обявено още през юли 2024 г., но през този месец агенцията обнови списъка, включвайки още четири марки – HAETAE, Roshni, Durra и Wise Wife. Проверките продължават съвместно с държавни партньори, които редовно изследват допълнителни проби за наличие на олово.

Снимка: iStock

Пълният списък на марките, от които е изтеглена смляна канела, включва: HAETAE, Roshni, Durra, Wise Wife, Jiva Organics, Supreme Brand, Aasli, El Chilar, Marcum, SWAD, Supreme Tradition, Indilor Oriental Company, ALB Flavor, Shahzada, Spice Class и La Frontera. Някои от тези продукти са достъпни и онлайн, което допълнително затруднява контрола върху тяхното разпространение.

С аромат на канела: Историята на Кристин, която пренесе скандинавските рулца в България (ВИДЕО)

FDA предупреждава, че редовната консумация на заразената канела може да доведе до повишени нива на олово в организма. При децата това е свързано не само с проблеми в ученето, но и с поведенчески затруднения, както и понижаване на коефициента на интелигентност. Макар канелата рядко да се предлага директно на деца, тя често присъства в различни хранителни продукти, предназначени за тях.

От регулаторната агенция съветват всички, които подозират, че те или техните деца може да са били изложени на опасни количества олово, да се обърнат към медицински специалист. Симптомите на отравяне с олово обикновено не са видими веднага, което прави ранната медицинска намеса още по-важна.

