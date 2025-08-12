САЩ и Китай отлагат митата с още 90 дни

Целта са допълнителни преговори и намаляване на напрежението между двете най-големи икономики в света

Съединените щати и Китай се договориха да удължат с още 90 дни примирието си в търговската война, с което отлагат въвеждането на допълнителни мита върху китайски стоки. Новината бе обявена от Доналд Тръмп в понеделник вечерта чрез публикация в платформата „Трут Сошъл“ (Truth Social), а малко по-късно бе потвърдена и от държавните китайски медии. Това решение цели да даде възможност за допълнителни преговори и намаляване на напрежението между двете най-големи икономики в света, което до момента застрашаваше да прерасне в нова ескалация с мита над 100%, предава БТА.

С подписаната от Тръмп заповед, отлагането на новите мита е удължено до 10 ноември. Деескалацията включва споразумение за облекчаване на взаимните ограничения – САЩ и Китай се съгласяват да намалят натиска върху износа на редкоземни магнити и високотехнологични компоненти, ключови за електромобилната индустрия.

Макар в бюлетина на Белия дом да не са посочени нови промени в съществуващата търговска политика, запазването на останалите елементи от споразумението свидетелства за опит да се запази относителна стабилност, докато страните продължават да договарят бъдещи условия.

Според анализи, САЩ прилагат в момента 30% допълнително мито върху китайския внос – комбинация от 10% базова ставка и 20% добавка, свързана с опиоидната криза и незаконната търговия с фентанил. Средната ефективна митническа тежест за китайския износ към САЩ вече надвишава 50%, докато Пекин поддържа 10% налог за американски стоки. Съществувалият преди споразумението риск от нова рецесия в търговията бе значителен – предходните рундове на ескалация доведоха до мита от 145% от американска страна и 125% от китайска, съпътствани с ограничения за ключови индустриални материали.

Целта на удълженото примирие, според министъра на финансите Скот Бесънт, е не само да се избегне моментна ескалация, но и да се финализира сделка, която да установи 50% мита като стабилен компромисен вариант. Освен това, се предвиждат допълнителни такси по отношение на незаконната търговия с фентанил – проблем, който се използва като инструмент в търговските преговори.

