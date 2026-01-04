Само две държави нямат столици, едната е в Европа

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Повечето хора смятат, че всяка държава има столица, но не е точно така. Тук не говорим за Ватикана, Монако или Сингапур, където градът и държавата са едно и също нещо.
Един от двата щата е Науру, остров в Тихия океан, по-малък от Манхатън, който е разделен на 14 района с 12 000 души, живеещи предимно по крайбрежието.
Науру няма столица, защото няма истински градове. В един момент страната е била една от най-богатите в света на глава от населението благодарение на фосфатните находища, получени от птичи изпражнения, но когато ресурсите се изчерпали, бумът приключил и Науру станал зависим от австралийската помощ.
Друга страна без столица е Швейцария. Нейните 26 кантона исторически са били почти като отделни държави и стриктно се придържат към принципа на равенство, така че страната никога не е избирала официална столица, а вместо това е разпределила основните си правителствени функции в няколко града.
Вярно е, че Берн е „федерален град“ и седалище на правителството, но официално не е столица.
