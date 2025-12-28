Малкият остров, който от „най-богатата“ държава в света банкрутира

От икономически рай до една от най-бедните страни

Островът, който блестеше с богатството си от фосфати, сега е изправен пред кризи, външна зависимост и несигурно бъдеще. Науру, с площ от само 21 км², е като скрит скъпоценен камък в Тихия океан. Островът се намира североизточно от Соломоновите острови, а най-близкият му съсед, Банаба в Кирибати, е на 320 км. Въпреки малкия си размер, Науру някога е бил икономически гигант, благодарение на природен ресурс: фосфат.

В началото на 80-те години на миналия век откриването на фосфатни находища превръща острова в център за износ. Този минерал, от съществено значение за торовете, е бил толкова изобилен, че през XNUMX-те години Науру достига първо място в списъка с БВП на глава от населението в света. Изглеждало, че островът е открил магическата формула за просперитет.

Как се срина икономиката на Науру?

Но подобно на пясъчен замък по време на прилив, богатството на Науру не издържа проверката на времето. През 90-те години на миналия век запасите от фосфати започнаха да се изчерпват. В резултат на това икономиката, която зависеше почти изключително от този ресурс, се срина. Нещо повече, средствата, натрупани от минното дело, бяха управлявани неправилно и бързо пропилени.

След това Науру се опита да преоткрие икономиката си, но със съмнителни мерки. Островът се превърна в данъчен рай, продавайки банкови лицензи и паспорти, привличайки не само инвеститори, но и пари със съмнителен произход. През 2002 г. Съединените щати класифицираха Науру като държава, която пране на пари.

Отчаяни опити за икономическо оцеляване

След обявяването на фалит, Науру потърси алтернативи. Сред най-противоречивите мерки се открои партньорството с Австралия. Страната се съгласи да настани търсещи убежище, пътуващи към Австралия, в замяна на финансова помощ. Центърът за обработка на молби за убежище в Науру, център за задържане на офшорни имигранти, се превърна в централна част от местната икономика.

Въпреки противоречивия характер, това споразумение помогна на острова да се задържи на повърхността за по-дълго време. Зависимостта от чуждестранна помощ обаче допълнително подчерта икономическата нестабилност на Науру.

Какво можем да научим от острова?

Науру показва колко е важна икономическата диверсификация и устойчивото управление на ресурсите. Разчитането на един-единствен източник на доходи може да изглежда обещаващо в краткосрочен план, но е като да строиш къща върху спящ вулкан. В крайна сметка настъпва криза и без план за действие при извънредни ситуации резултатът е опустошителен.

Освен това, случаят с Науру подчертава необходимостта да се мисли дългосрочно. Ако приходите от фосфати бяха инвестирани по-разумно, островът можеше да избегне фалит.

Несигурното бъдеще на Науру

Днес островът се опитва да възстанови икономиката си. Износът на фосфати е възобновен през 2005 г., но се очаква останалите резерви да стигнат само за още 30 години. Правителството също така търси нови източници на доходи, като например лицензи за риболов в открито море и дори облагане на бингото, една от малкото частни дейности, които процъфтяват на острова.

