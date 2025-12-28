Малкият остров, който от „най-богатата“ държава в света банкрутира

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Островът, който блестеше с богатството си от фосфати, сега е изправен пред кризи, външна зависимост и несигурно бъдеще. Науру, с площ от само 21 км², е като скрит скъпоценен камък в Тихия океан. Островът се намира североизточно от Соломоновите острови, а най-близкият му съсед, Банаба в Кирибати, е на 320 км. Въпреки малкия си размер, Науру някога е бил икономически гигант, благодарение на природен ресурс: фосфат.
В началото на 80-те години на миналия век откриването на фосфатни находища превръща острова в център за износ. Този минерал, от съществено значение за торовете, е бил толкова изобилен, че през XNUMX-те години Науру достига първо място в списъка с БВП на глава от населението в света. Изглеждало, че островът е открил магическата формула за просперитет.
Но подобно на пясъчен замък по време на прилив, богатството на Науру не издържа проверката на времето. През 90-те години на миналия век запасите от фосфати започнаха да се изчерпват. В резултат на това икономиката, която зависеше почти изключително от този ресурс, се срина. Нещо повече, средствата, натрупани от минното дело, бяха управлявани неправилно и бързо пропилени.
След това Науру се опита да преоткрие икономиката си, но със съмнителни мерки. Островът се превърна в данъчен рай, продавайки банкови лицензи и паспорти, привличайки не само инвеститори, но и пари със съмнителен произход. През 2002 г. Съединените щати класифицираха Науру като държава, която пране на пари.
След обявяването на фалит, Науру потърси алтернативи. Сред най-противоречивите мерки се открои партньорството с Австралия. Страната се съгласи да настани търсещи убежище, пътуващи към Австралия, в замяна на финансова помощ. Центърът за обработка на молби за убежище в Науру, център за задържане на офшорни имигранти, се превърна в централна част от местната икономика.
Въпреки противоречивия характер, това споразумение помогна на острова да се задържи на повърхността за по-дълго време. Зависимостта от чуждестранна помощ обаче допълнително подчерта икономическата нестабилност на Науру.
Науру показва колко е важна икономическата диверсификация и устойчивото управление на ресурсите. Разчитането на един-единствен източник на доходи може да изглежда обещаващо в краткосрочен план, но е като да строиш къща върху спящ вулкан. В крайна сметка настъпва криза и без план за действие при извънредни ситуации резултатът е опустошителен.
Освен това, случаят с Науру подчертава необходимостта да се мисли дългосрочно. Ако приходите от фосфати бяха инвестирани по-разумно, островът можеше да избегне фалит.
Днес островът се опитва да възстанови икономиката си. Износът на фосфати е възобновен през 2005 г., но се очаква останалите резерви да стигнат само за още 30 години. Правителството също така търси нови източници на доходи, като например лицензи за риболов в открито море и дори облагане на бингото, една от малкото частни дейности, които процъфтяват на острова.
