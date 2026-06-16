С трилионът на Мъск може да си купите около 9,5 млрд. литра мляко или 2,5 млрд. детски колички

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Какво би могъл да направи един трилион долара за американците?
Илон Мъск вече е първият трилионер в света. За да постави това в перспектива, Forbes сравни богатството му с различни икономически показатели, от размера на бюджета за отбрана до цената на млякото. Но колко всъщност са 1 трилион долара?
Състоянието на Илон Мъск достигна невижданата досега граница от 1 трилион долара, превръщайки го в първия трилионер в историята. За да покаже колко огромна е тази сума, Forbes я сравнява с различни икономически показатели, държавни бюджети и ежедневни разходи.
Един трилион долара е толкова голяма сума, че трудно може да бъде осмислена. За сравнение, приблизително толкова е годишният бюджет за отбрана на САЩ. Сумата е съпоставима и с брутния вътрешен продукт на държави като Швейцария или Полша.
Трилион долара се равняват на:
С тези пари биха могли да бъдат купени:
Ако сумата бъде разпределена между всички домакинства в САЩ, всяко от тях би получило приблизително 7500 долара.
Освен това с 1 трилион долара биха могли:
Според изчисленията на Forbes един трилион долара биха били достатъчни за:
Макар цифрата да изглежда абстрактна, тези сравнения показват колко безпрецедентно е богатството от 1 трилион долара, концентрирано в ръцете на един човек.
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