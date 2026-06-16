С трилионът на Мъск може да си купите около 9,5 млрд. литра мляко или 2,5 млрд. детски колички

Какво би могъл да направи един трилион долара за американците?

Илон Мъск вече е първият трилионер в света. За да постави това в перспектива, Forbes сравни богатството му с различни икономически показатели, от размера на бюджета за отбрана до цената на млякото. Но колко всъщност са 1 трилион долара?

Състоянието на Илон Мъск достигна невижданата досега граница от 1 трилион долара, превръщайки го в първия трилионер в историята. За да покаже колко огромна е тази сума, Forbes я сравнява с различни икономически показатели, държавни бюджети и ежедневни разходи.

Един трилион долара е толкова голяма сума, че трудно може да бъде осмислена. За сравнение, приблизително толкова е годишният бюджет за отбрана на САЩ. Сумата е съпоставима и с брутния вътрешен продукт на държави като Швейцария или Полша.

Трилион долара се равняват на:

богатството на 1000 милиардери;

активите на 1 милион милионери;

близо 10 състояния като това на Бил Гейтс;

около 167 състояния като това на Марк Кюбан;

близо 500 състояния като това на Тейлър Суифт;

над 1000 състояния като това на д-р Дре.

С тези пари биха могли да бъдат купени:

25 милиона автомобила Tesla Model Y;

77 милиарда броя на списание Forbes;

2,5 милиарда галона мляко.

Какво би могъл да направи един трилион долара за американците?

Снимка: Ройтерс

Ако сумата бъде разпределена между всички домакинства в САЩ, всяко от тях би получило приблизително 7500 долара.

Освен това с 1 трилион долара биха могли:

Какво означава тази сума за разходите по отглеждането на деца?

Снимка: Ройтерс

Според изчисленията на Forbes един трилион долара биха били достатъчни за:

покриване на разходите по 32,1 милиона раждания;

отглеждането на 4,3 милиона деца от раждането до навършване на 18 години;

закупуването на 2,5 милиарда детски колички;

изплащането на 22,1 милиона годишни заплати за детегледачки;

закупуването на 200 милиона детски протези;

финансирането на четиригодишно обучение за 7,7 милиона студенти.

Макар цифрата да изглежда абстрактна, тези сравнения показват колко безпрецедентно е богатството от 1 трилион долара, концентрирано в ръцете на един човек.