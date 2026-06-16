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Свят С трилионът на Мъск може да си купите около 9,5 млрд. литра мляко или 2,5 млрд. детски колички

С трилионът на Мъск може да си купите около 9,5 млрд. литра мляко или 2,5 млрд. детски колички

Свят

bTV Бизнес екип

Какво би могъл да направи един трилион долара за американците?

Илон Мъск вече е първият трилионер в света. За да постави това в перспектива, Forbes сравни богатството му с различни икономически показатели, от размера на бюджета за отбрана до цената на млякото. Но колко всъщност са 1 трилион долара?

Състоянието на Илон Мъск достигна невижданата досега граница от 1 трилион долара, превръщайки го в първия трилионер в историята. За да покаже колко огромна е тази сума, Forbes я сравнява с различни икономически показатели, държавни бюджети и ежедневни разходи.

Един трилион долара е толкова голяма сума, че трудно може да бъде осмислена. За сравнение, приблизително толкова е годишният бюджет за отбрана на САЩ. Сумата е съпоставима и с брутния вътрешен продукт на държави като Швейцария или Полша.

Трилион долара се равняват на:

  • богатството на 1000 милиардери;
  • активите на 1 милион милионери;
  • близо 10 състояния като това на Бил Гейтс;
  • около 167 състояния като това на Марк Кюбан;
  • близо 500 състояния като това на Тейлър Суифт;
  • над 1000 състояния като това на д-р Дре.

С тези пари биха могли да бъдат купени:

  • 25 милиона автомобила Tesla Model Y;
  • 77 милиарда броя на списание Forbes;
  • 2,5 милиарда галона мляко.

Какво би могъл да направи един трилион долара за американците?

Снимка: Ройтерс

Ако сумата бъде разпределена между всички домакинства в САЩ, всяко от тях би получило приблизително 7500 долара.

Освен това с 1 трилион долара биха могли:

Какво означава тази сума за разходите по отглеждането на деца?

Снимка: Ройтерс

Според изчисленията на Forbes един трилион долара биха били достатъчни за:

  • покриване на разходите по 32,1 милиона раждания;
  • отглеждането на 4,3 милиона деца от раждането до навършване на 18 години;
  • закупуването на 2,5 милиарда детски колички;
  • изплащането на 22,1 милиона годишни заплати за детегледачки;
  • закупуването на 200 милиона детски протези;
  • финансирането на четиригодишно обучение за 7,7 милиона студенти.

Макар цифрата да изглежда абстрактна, тези сравнения показват колко безпрецедентно е богатството от 1 трилион долара, концентрирано в ръцете на един човек.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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