Германската компания Axel Springer купува издателя на Daily Telegraph за 766 млн. долара

Axel Springer иска да превърне Telegraph във „водеща дясноцентристка медия в англоезичния свят“

Германската медийна група Axel Springer ще придобие собственика на британския вестник Daily Telegraph за 575 милиона британски лири (766 милиона долара), съобщиха компаниите, цитирани от Associated Press.

Сделката слага край на продължилата години несигурност около собствеността на Telegraph Media Group, която издава 171-годишния вестник Daily Telegraph и неделното му издание.

От Axel Springer заявиха, че възнамеряват да инвестират в медийната група, за да й позволят да се превърне във „водеща дясноцентристка медия в англоезичния свят“ и да ускорят експанзията ѝ на американския пазар.

„Преди повече от 20 години се опитахме да придобием Telegraph, но не успяхме. Сега нашата мечта се сбъдва“, заяви главният изпълнителен директор на компанията Матиас Дьопфнер, цитиран от БТА.

Германската медийна група притежава редица известни издания, сред които вестниците Bild и Welt, както и платформата за политическа информация Politico.

Продажбата на Telegraph Media Group започна през 2023 г., след като досегашният собственик – британското семейство Баркли – реши да се раздели с изданията, за да покрие натрупани дългове.

Сред кандидатите за покупка беше консорциумът RedBird IMI, подкрепен от инвестиционната компания RedBird Capital Partners и шейх Мансур бин Зайед ал Нахаян – член на кралското семейство на Абу Даби и вицепрезидент на Обединените арабски емирства.

Консорциумът обаче се оттегли през 2024 г. след силна политическа съпротива във Великобритания. Британското правителство прие законодателни промени, които блокират чуждестранна държавна собственост върху национални медии.

Десноцентристкото списание The Spectator, което преди беше част от Telegraph Media Group, беше продадено отделно през 2024 г. на британския хедж фонд инвеститор Пол Маршал.

