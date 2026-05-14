С колко се повишиха цените на тока и газа заради войната в Иран?

Най-високи стойности за електроенергия се наблюдават в градове като Берн, Брюксел, Дъблин и Берлин

Цените на газа за домакинствата в столиците на Европейския съюз се повишиха между началото на февруари и началото на април, като отразиха влиянието на нарастващото напрежение в Близкия изток. В същото време средните цени на електроенергията в ЕС отбелязаха спад, което показва различни тенденции на енергийните пазари в Европа.

Цените на горивата също се повишиха рязко след последната криза в Близкия изток. Потребителските стойности на бензина и дизела отчетоха значителен ръст в редица европейски държави. За разлика от тях, електроенергията за домакинствата не последва същата посока, а цените на природния газ се увеличиха по-умерено в сравнение с горивата.

Експертът Йоанис Корас, старши анализатор на енергийния пазар във VaasaETT, обяснява пред Euronews Business, че геополитическото напрежение в Близкия изток представлява своеобразен шок в доставките на горива. Според него това води до по-силно пряко влияние върху доставките и цените на газа в Европа, отколкото върху пазара на електроенергия.

Според Индекса на цените на енергията за домакинствата (HEPI), изготвен от Energie-Control Austria, MEKH и VaasaETT, средните цени на електроенергията за домакинствата в столиците на ЕС са намалели с 3,1% в периода от 2 февруари до 1 април 2026 г., като спадът е от 26,13 евроцента за kWh до 25,31 евроцента за kWh. Най-силен спад е отчетен в Талин, следван от Копенхаген, Стокхолм и Любляна, като редица други столици също регистрират понижения от над 10%.

Корас отбелязва, че пролетният сезон обикновено е преходен период с по-високо производство на възобновяема енергия и по-ниско потребление след зимата. Тази динамика позволява на пазари като Скандинавия и Иберийския полуостров да се възползват от по-ниски цени и частично да се отделят от ценовия натиск, идващ от горивата. В някои страни като Испания, Великобритания и Кипър държавните мерки също са ограничили поскъпването чрез данъчни облекчения и намаляване на ДДС. В същото време Рим отчита най-голям ръст на цените, а в няколко други столици измененията са минимални. Корас допълва, че държави с по-голям дял на електроенергия от газ обикновено са по-уязвими към покачване на цените на едро.

През същия период цените на газа за домакинствата в ЕС са се увеличили средно с 6,8% – от 10,67 до 11,40 цента за kWh. В много столици се наблюдава значителен ръст, като най-големи увеличения има в Брюксел, Берлин и Атина, а също така и в редица други европейски градове, които надвишават средното ниво. В същото време някои столици като Мадрид, Любляна и Варшава отбелязват спад. Според Корас това разминаване между газа и електроенергията показва структурно разделение на европейските енергийни пазари, повлияно както от горивния микс, така и от различни политики и интервенции.

Към началото на април цените на енергията в Европа остават силно различни между отделните столици. Най-високи стойности за електроенергия се наблюдават в градове като Берн, Брюксел, Дъблин и Берлин, докато най-ниски са в Киев, Будапеща и Белград. При газа също се виждат големи разлики – от много ниски нива в Киев до значително по-високи в Стокхолм и други западноевропейски столици. Делът на данъците и разходите за доставка също варира значително между страните и може да бъде променян от правителствата според икономическата ситуация.