С колко се повишиха цените на тока и газа заради войната в Иран?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
София ще има нов Терминал 3: Одобрени са 450 млн. евро за разширяване на летището
Строителството ще започне през есента на 2026
Най-високи стойности за електроенергия се наблюдават в градове като Берн, Брюксел, Дъблин и Берлин
Цените на газа за домакинствата в столиците на Европейския съюз се повишиха между началото на февруари и началото на април, като отразиха влиянието на нарастващото напрежение в Близкия изток. В същото време средните цени на електроенергията в ЕС отбелязаха спад, което показва различни тенденции на енергийните пазари в Европа.
Цените на горивата също се повишиха рязко след последната криза в Близкия изток. Потребителските стойности на бензина и дизела отчетоха значителен ръст в редица европейски държави. За разлика от тях, електроенергията за домакинствата не последва същата посока, а цените на природния газ се увеличиха по-умерено в сравнение с горивата.
Експертът Йоанис Корас, старши анализатор на енергийния пазар във VaasaETT, обяснява пред Euronews Business, че геополитическото напрежение в Близкия изток представлява своеобразен шок в доставките на горива. Според него това води до по-силно пряко влияние върху доставките и цените на газа в Европа, отколкото върху пазара на електроенергия.
Според Индекса на цените на енергията за домакинствата (HEPI), изготвен от Energie-Control Austria, MEKH и VaasaETT, средните цени на електроенергията за домакинствата в столиците на ЕС са намалели с 3,1% в периода от 2 февруари до 1 април 2026 г., като спадът е от 26,13 евроцента за kWh до 25,31 евроцента за kWh. Най-силен спад е отчетен в Талин, следван от Копенхаген, Стокхолм и Любляна, като редица други столици също регистрират понижения от над 10%.
Корас отбелязва, че пролетният сезон обикновено е преходен период с по-високо производство на възобновяема енергия и по-ниско потребление след зимата. Тази динамика позволява на пазари като Скандинавия и Иберийския полуостров да се възползват от по-ниски цени и частично да се отделят от ценовия натиск, идващ от горивата. В някои страни като Испания, Великобритания и Кипър държавните мерки също са ограничили поскъпването чрез данъчни облекчения и намаляване на ДДС. В същото време Рим отчита най-голям ръст на цените, а в няколко други столици измененията са минимални. Корас допълва, че държави с по-голям дял на електроенергия от газ обикновено са по-уязвими към покачване на цените на едро.
През същия период цените на газа за домакинствата в ЕС са се увеличили средно с 6,8% – от 10,67 до 11,40 цента за kWh. В много столици се наблюдава значителен ръст, като най-големи увеличения има в Брюксел, Берлин и Атина, а също така и в редица други европейски градове, които надвишават средното ниво. В същото време някои столици като Мадрид, Любляна и Варшава отбелязват спад. Според Корас това разминаване между газа и електроенергията показва структурно разделение на европейските енергийни пазари, повлияно както от горивния микс, така и от различни политики и интервенции.
Към началото на април цените на енергията в Европа остават силно различни между отделните столици. Най-високи стойности за електроенергия се наблюдават в градове като Берн, Брюксел, Дъблин и Берлин, докато най-ниски са в Киев, Будапеща и Белград. При газа също се виждат големи разлики – от много ниски нива в Киев до значително по-високи в Стокхолм и други западноевропейски столици. Делът на данъците и разходите за доставка също варира значително между страните и може да бъде променян от правителствата според икономическата ситуация.
Строителството ще започне през есента на 2026
Части от столицата са оставени без електричество за определени периоди от деня
Проверени са 22 артикула